Yeni sezonun dikkat çeken projelerinden Tutsak Sevda, dramatik hikâyesiyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Aşk, entrika ve güç mücadelesini merkezine alan dizide, farklı dünyalara ait iki karakterin kesişen hayatları konu ediliyor. Aile bağları, geçmiş sırlar ve imkânsız bir aşkın etrafında şekillenen hikâye, karakterlerin zorlu seçimleriyle derinleşiyor. Büyük prodüksiyonu ve uluslararası dağıtım gücüyle Tutsak Sevda dizisi, şimdiden geniş bir izleyici kitlesine ulaşmaya aday gösteriliyor. Peki, Tutsak Sevda dizisinin konusu nedir? Tutsak Sevda dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?

TUTSAK SEVDA DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

İşlemediği bir suçla itham edilen genç bir kadın olan Deniz, kızını korumak için ölmek üzere olan arkadaşının kimliğine bürünür. Yeni kimliğiyle (Sevda) güçlü Demiricihan ailesinin malikanesine adım atan Deniz, burada hiç planlamadığı bir evliliğe (Baran) zorlanır.

Ailenin başı tarafından dayatılan bu evlilik, zamanla hem içsel hem de dışsal çatışmalarla sınanan derin bir aşka dönüşür. Ancak bu aşkın üzerinde, Sevda’nın aslında Baran’ın merhum kardeşinin eski sevgilisi olduğu sanrısının karanlık gölgesi vardır.

TUTSAK SEVDA DİZİSİNİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Başrollerini Eslem Akar ve Mert Altınışık’ın paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda Caner Kurtaran, Faruk Pakiş, Gül Arcan, Aslı Saçar, Hasan Ballıktaş, Berna Üçkaleler ve Pelin Orhuner gibi başarılı isimler yer alıyor.

TUTSAK SEVDA DİZİSİ UYARLAMA MI?

Tutsak Sevda ile ilgili merak edilen sorular gündemdeki yerini koruyor. İzleyicilerin en çok araştırdığı konulardan biri ise Tutsak Sevda dizisinin uyarlama olup olmadığı konusu araştırılıyor. Edinilen bilgilere göre “Caged Love” adıyla uluslararası pazara sunulacak olan yapım, özgün hikâyesiyle dikkat çekiyor. Küresel bir izleyici kitlesi hedeflenerek hazırlanan dizi, uluslararası prodüksiyon standartlarında çekiliyor.

Projenin arkasında yer alan Inter Medya ve Rise Studios iş birliği, sektörde büyük yankı uyandırdı. Inter Medya Kurucusu ve CEO’su Can Okan, projeye dair yaptığı açıklamada, “Caged Love, küresel ortak yapım stratejimizin yeni halkasını temsil ediyor. Inter Medya’nın uluslararası deneyimini Rise Studios’un gücüyle birleştirerek, Türk dramasının küresel başarısını yüksek kaliteli bir hikâye anlatımıyla taçlandırıyoruz. Bu hikâyenin sette hayat bulduğunu görmek, her iki şirketin de ortak tutkusunun bir kanıtı” ifadelerini kullandı.