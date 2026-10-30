Tuzlu Kahve dünyaya açılıyor! HBO Max’ten Tuzlu Kahve hamlesi!

Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Tuzlu Kahve, uluslararası platforma taşınarak önemli bir adım atıyor. Romantik komedi türündeki yapım, HBO Max üzerinden birçok ülkede yayınlanacak. Dizinin yurt dışındaki yayın yolculuğu, Türk yapımlarına yönelik ilgiyi bir kez daha gündeme taşıdı. Peki, Tuzlu Kahve hangi ülkelerde izlenebilecek ve uluslararası izleyiciyle ne zaman buluşacak?

TUZLU KAHVE DİZİSİ YURT DIŞINA AÇILIYOR

Polat Yağcı’nın yapımcılığını üstlendiği Tuzlu Kahve dizisi, yurt dışına açılmaya hazırlanıyor. Her bölümüyle sosyal medyada geniş yankı uyandıran yapım, artan izleyici kitlesi ve kadrosunda yer alan ünlü isimlerle dikkat çekiyor. Türkiye’deki başarısını uluslararası alana taşımayı hedefleyen Tuzlu Kahve, şimdi de dijital platform HBO Max aracılığıyla farklı ülkelerdeki izleyicilerle buluşacak.

Platformun, dizinin bölümlerini yurt dışında yayınlamaya hazırlandığı öğrenildi. Tuzlu Kahve, yalnızca Türkiye’deki takipçilerine değil, uluslararası izleyici kitlesine de ulaşma fırsatı yakalayacak. Sosyal medyada her bölümüyle konuşulan dizinin yurt dışındaki izleyicilerden nasıl bir karşılık bulacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

TUZLU KAHVE DİZİSİ 41 ÜLKEDE GÖSTERİLECEK

Star TV’nin romantik komedi dizisi Tuzlu Kahve, uluslararası yayın yolculuğuna çıkıyor. Yıldız oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapım, HBO Max aracılığıyla Türkiye sınırlarını aşarak toplam 41 ülkede izleyiciyle buluşacak.

İspanya, İtalya, Hollanda ve Almanya’nın da aralarında bulunduğu ülkelerde aynı anda yayınlanacak olan dizi, uluslararası izleyici kitlesine ulaşma fırsatı yakalayacak.

Türkiye’deki izleyicilerin ilgisini çeken Tuzlu Kahve’nin yurt dışındaki yolculuğu da merak uyandırdı. Farklı ülkelerdeki izleyicilerle buluşmaya hazırlanan yapım, Türk dizilerinin uluslararası platformlardaki görünürlüğüne de katkı sağlayacak.