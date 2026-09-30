Tuzlu Kahve 5. bölüm nereden izlenir, HBO Max'te neden yok? soruları, dizinin yeni bölümünün Star TV yayınından hemen sonra dijital platformlarda bulunamamasıyla birlikte gündeme geldi. Salı akşamları saat 20.00'de Star TV'de yayınlanan yapımın yeni bölümlerini izlemek isteyenler ne zaman yayınlanacağını araştırıyor. Tuzlu Kahve nerede yayınlanacak, saat kaçta? Tuzlu Kahve yeni bölüm neden yok, 5. bölüm nereden izlenir, HBO'da neden yok?

TUZLU KAHVE 5. BÖLÜM NEDEN YOK?

Tuzlu Kahve'nin 5. bölümü 29 Eylül Salı günü saat 20.00'de Star TV ekranlarında yayınlandı. Televizyondaki gösterimin hemen ardından bölümün HBO Max'te görünmemesi, dizinin uygulanan dijital yayın modelinden kaynaklanıyor.

Mevcut yayın düzeninde Star TV'deki bölüm ile HBO Max'teki dijital yayın arasında 24 saat bulunuyor. Buna göre 5. bölüm için dijital yayın zamanı 30 Eylül Çarşamba saat 20.00 olarak hesaplanıyor.

TUZLU KAHVE 5. BÖLÜM NEREDEN İZLENİR?

Tuzlu Kahve'nin televizyon yayın adresi Star TV, dijital yayın adresi ise HBO Max olarak öne çıkıyor. Dizinin yeni bölümleri salı günleri saat 20.00'de Star TV'de yayınlanıyor ve televizyon gösteriminin ardından dijital yayın süreci başlıyor.

1. bölümü televizyonda kaçıran izleyicilerin HBO Max üzerinden takip etmesi gerekiyor. 29 Eylül'deki Star TV yayınından 24 saat sonrasında, yani 30 Eylül Çarşamba saat 20.00 civarında bölümün HBO Max kütüphanesinde yer alması bekleniyor.

HBO MAX'TE TUZLU KAHVE YENİ BÖLÜM NEDEN YOK

İzleyicilerin HBO Max uygulamasında 5. bölümü hemen bulamamasının nedeni yayın takviminin televizyon yayınıyla aynı anda ilerlememesi. Dizinin önceki bölümlerinde de Star TV gösterimi ile HBO Max yayını arasında 24 saatlik bir süre uygulandı.

1. bölüm 29 Eylül Salı günü saat 20.00'de Star TV'de yayınlandığı için 24 saatlik süre 30 Eylül Çarşamba saat 20.00'de tamamlanıyor. Dolayısıyla 30 Eylül saat 20.00 öncesinde HBO Max'te görünmemesi normal yayın takvimiyle uyumlu. Bölümün yayın saatinin ardından platformda erişime açılması bekleniyor.

TUZLU KAHVE YOUTUBE'DA NEDEN YOK?

Tuzlu Kahve'nin yeni bölümlerini YouTube'da arayan izleyiciler, tam bölüm yerine fragmanlar, tanıtımlar ve bölümden seçilen sahnelerle karşılaşabiliyor. Dizinin dijital yayın modeli tam bölümler için HBO Max'i öne çıkarıyor.

Bu nedenle 5. bölümün Star TV yayınından hemen sonra YouTube'da tam bölüm olarak bulunmaması, bölümün yayınlanmadığı anlamına gelmiyor. İzleyicilerin tam bölüm için dijital yayın takvimini takip etmesi gerekiyor. Önceki bölümlerde de benzer şekilde YouTube'da tam bölüm yerine kısa içerikler yer aldı.