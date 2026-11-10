Tuzlu Kahve yeni bölüm var mı? 10 Kasım Salı bu akşam hangi diziler var?

Star TV'nin güncel yayın akışında Tuzlu Kahve'nin bu akşamki yayın saati belli oldu. Peki, 10 Kasım Tuzlu Kahve var mı, yeni bölüm saat kaçta başlayacak?

TUZLU KAHVE YENİ BÖLÜM VAR MI?

Tuzlu Kahve dizisi 10 Kasım 2026 Salı akşamı Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Kanalın güncel yayın akışına göre dizi, saat 20.00'de yayınlanacak.

TUZLU KAHVE YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tuzlu Kahve'nin yeni bölümü 10 Kasım Salı günü saat 20.00'de başlayacak. Dizinin 10. bölümü bu akşam izleyici karşısına çıkacak.

TUZLU KAHVE 10. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Tuzlu Kahve'nin 10. bölümünde Hatun ve Tiraje arasında yaşanan beklenmedik yakınlaşma, ikiliyi karakola kadar uzanan olayların içine sürükleyecek. Murat ve Elit'in ilişkisinde yaşanan gelişmeler de dikkat çekecek.

Derin ve Mehmet ise sonunda baş başa kalabileceklerini düşünürken ortaya çıkan eski bir video nedeniyle büyük bir krizle karşı karşıya kalacak. Bölümde yaşanacak gelişmeler, karakterler arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemin kapısını aralayacak.

10 Kasım 2026 Salı akşamı televizyon kanallarının yayın akışı belli oldu. Bu akşam saat 20.00'de dört dizinin yeni bölümü yayınlanırken yarışma programları da izleyiciyle buluşacak.

10 Kasım Salı bu akşam hangi diziler var?