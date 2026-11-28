Televizyon ekranlarında yayınlanan dizilerin bölüm süreleri, son dönemde yeniden tartışma konusu oldu. Özellikle yerli yapımların uzun bölüm süreleri izleyicilerin tepkisini çekerken, reklam araları da dizilerin ekran başında geçirilen toplam süresini artırıyor. Son olarak TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisinin 160 dakikaya ulaşan bölüm süresi, uzun dizi süreleri tartışmasını yeniden gündeme taşıdı. Peki, Türkiye'de diziler kaç dakika sürüyor? Televizyon dizilerinde reklam araları kaç dakika?

TV DİZİLERİ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

Türkiye'de televizyon kanallarında yayınlanan yerli dizilerin bölüm süreleri genellikle 90 ila 140 dakika arasında değişiyor. Bazı yapımlarda bu süre 150 dakikayı aşabiliyor. Dizi bölümlerinin uzunluğu; kanalın yayın politikası, yapımın türü ve bölümün hikâye akışına göre farklılık gösterebiliyor.

Yabancı televizyon dizilerinde ise bölüm süreleri çoğunlukla 40 ila 60 dakika arasında değişiyor. Sitcom ve komedi dizilerinde 20-30 dakikalık bölümler de yaygın olarak tercih ediliyor.

Dijital platformlarda yayınlanan dizilerde ise bölüm süreleri genellikle 30 ila 60 dakika arasında şekilleniyor. Bu platformlarda yayın akışına bağlı reklam zorunluluğu bulunmadığından bölümlerin süresi daha esnek olabiliyor.

DİZİLERİN REKLAM ARASI KAÇ DAKİKA?

Türkiye'de televizyon kanallarında reklam süreleri Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) düzenlemelerine tabi tutuluyor. Mevzuata göre televizyon yayınlarında ticari iletişim ve reklam süreleri, bir saatlik yayın içinde yüzde 20'yi aşamıyor. Bu da saat başına en fazla 12 dakikalık reklam süresine karşılık geliyor.

Kanallar, reklam sürelerini yayın akışına göre farklı kuşaklara bölebiliyor. Bu nedenle dizilerde reklam aralarının kaç dakika süreceği sabit değil. Reklam kuşakları birkaç dakika sürebildiği gibi daha uzun bloklar halinde de yayınlanabiliyor.

Dizilerde reklam aralarının yanı sıra bölüm öncesinde ve sonrasında yayınlanan tanıtımlar ile program duyuruları da toplam ekran süresini artırabiliyor.

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİ KAÇ DAKİKA SÜRDÜ?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisi, 28 Kasım 2026 tarihli bölümüyle yayın süresi tartışmalarının odağına yerleşti. Dizinin bu akşamki bölümünün yaklaşık 160 dakika, yani 2 saat 40 dakika sürdüğü belirtildi.

Bölümün uzunluğu sosyal medyada da gündem oldu. Bazı izleyiciler dizinin hikâyesini beğendiklerini ancak yayın süresinin oldukça uzun olduğunu dile getirdi. Bir izleyicinin yaptığı "180 dakikaya az kaldı" yorumu dikkat çekerken, uzun dizi süreleriyle ilgili tartışmalar yeniden gündeme geldi.