Ünlü Youtuber Enes Batur trafik kazasına karıştı! Arkadaşı da yanındaydı

05 Temmuz 2024 21:48 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 22:04

Ünlü YouTuber Enes Batur'un kullandığı araç, İzmit-Kandıra Yolu üzerindeki Karasakallar mevkiinde kazaya karıştı. Kazada, Batur'un aracında bulunan ve YouTube camiasında tanınan Zelal Işıl Özdemir de yaralandı.

Kocaeli Gündem'den Abbas Çakar'ın haberine göre, çarpışmanın ardından araçlardan biri yol kenarındaki yağmur suyu kanalına düştü. Olayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine intikal etti.

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA BİLGİ VERİLMEDİ!

Kaza sonucunda Enes Batur ve Zelal Işıl Özdemir'in yaralandığı ve ambulanslarla hastaneye kaldırıldıkları bildirildi. Yaralıların sağlık durumları hakkında henüz ayrıntılı bilgi verilmedi.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlatırken kazanın nedenini araştırıyor.

Son dakika haberinin ayrıntılar geliyor...