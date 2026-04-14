Kanal D'nin severek takip edilen dizilerinden olan Uzak Şehir, geçtiğimiz gün ekranlara verilen son bölümüyle yine izleyicileri ekran başına hapsetti. Başrolünde Ozan Akbaba ile Sinem Ünsal'ın olduğu iddialı dizi Uzak Şehir'de Meryem'in konağa yerleşmesiyle birlikte fırtınalar yeniden kopuyor. Boran'ın istediklerini yavaş yavaş elde etmeye başladığı son bölümde Alya ile Cihan'ın arası Meryem yüzünden iyice açılmaya başlar. Tıpkı eski günlerdeki gibi yeniden konaktaki yerini almaya başlayan Meryem'in dizinin ilerleyen bölümlerde Alya ve Cihan aşkı üzerindeki etkisi izleyiciler arasında merak konusu oluyor. Heyecanlı gelişmeleriyle adından bahsettiren Uzak Şehir dizisi severlerleri, dizinin gelecek haftaki yayınlanacak bölümünde nelerin olacağını merak ediyor. Peki Uzak Şehir dizisi 58. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Uzak Şehir dizisi yeni bölümde neler olacak?

Özetle

HABERİN ÖZETİ Uzak Şehir dizisi 58. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Uzak Şehir dizisi son bölümde neler oldu? Uzak Şehir dizisinin son bölümünde Meryem'in konağa yerleşmesiyle Cihan ve Alya'nın ilişkisi gerilirken, Nare Meryem'i sert bir dille uyarıyor ve Zerrin bebeği için direniyor. Boran'ın Sadakat'e emrivaki yaparak Meryem'i konağa yerleştirmesi Cihan ile Alya'nın arasını açar. Cihan, Alya'yı yumuşatmaya çalışsa da Alya sonuçla ilgilendiğini belirterek aradaki soğukluğu sürdürür. Nare, Meryem'e abisi Cihan'ın onu eskisi gibi bulamayacağını söyleyerek sert bir uyarıda bulunur. Zerrin, Demir ve Zerrin'in boşanma davasında bebeğine ulaşma kararlılığından vazgeçmez ve bu durum Albora içinde yeni bir savaşın fitilini ateşler. Son bölümde Meryem'i tehlikelerden korumak isteyen Cihan'ın çabaları Alya ile ilişkisini zayıflatır. Boran, Sadakat'i Meryem'in konağa yerleşmesi için tehdit eder.

Boran'ın Sadakat'e emrivaki yapıp Meryem'i konağa yerleştirmesi, Cihan ile Alya'nın arasını iyice açar. Meryem'in konağa gelmesinde mantıklı sebepleri olduğunu öne sürerek Alya'yı yumuşatmaya çalışan Cihan için çaresizlik asıl şimdi başlar.

Meryem'i konağa alma niyetinin sadece geçmişe minnet olduğunu anlatmaya çalışan Cihan, Alya ile arasını düzeltmek isterken; Alya sebep ne olursa olsun sonuçla ilgilendiğini Cihan'a anlatır ve aralarındaki soğukluğu devam ettirir.

NARE'DEN MERYEM'E SERT İKAZ: "BU YARIM KALACAK BİR HİKAYE DEĞİL!"

Abisi Cihan ile Alya'nın aralarındaki soğukluğu fark eden Nare, duruma el atar ve Meryem'i karşısına alıp konuşma kararı alır.

Meryem'e konağa yerleşmesiyle birlikte abisinin yeniden aklına girmenin mümkün olmadığının söyleyen Nare'nin, "Abim bıraktığın yerde değil. Bu yarım kalacak bir hikaye değil" cümlesi, şimdiden dizinin yeni bölümünü bekleyen duygusal yüzleşmelerin habercisi oluyor.

ZERRİN, BEBEĞİ İÇİN YAPAMAYACAĞI HİÇBİR ŞEYİN OLMADIĞINI HERKESE KANITLIYOR

Demir ve Zerrin'in boşanma davasında kimsenin sözünü dinlemeyen Zerrin, kendisine dayatılan tüm bu baskılara rağmen bebeğine ulaşma kararlılığından vazgeçmiyor.

Zerrin’in bu cesur hamlesi, Albora'nın kendi içinde girilecek olan yeni bir savaşın fitilini ateşliyor.

UZAK ŞEHİR'DE DÜN AKŞAMKİ SON BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Meryem'in, kurtuluşu için kendisine umut kaynağı olarak baktığı Cihan; bunca yılın hatrına Meryem'i tehlikelerden korumak ister. Ancak, onu korumak için el attığı her işte Alya ile ilişkisinin daha da zayıfladığını fark eder.

Bu krizli günleri fırsata çevirmek isteyen Boran ise; durumdan istifade etmeye çalışarak, Sadakat'i Meryem'in konağa yerleşmesi için tehdit eder.

Cihan, Alya'yı kaybetmemek için kendine Cihan Deniz üzerinden bir yol bulur. Böylelikle Alya da kendisini kolay kolay silemez.