Uzak Şehir dizisi 59. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Uzak Şehir dizisi son bölümde ne oldu?

Pazartesi akşamlarının sevilen iddialı dizisi Uzak Şehir, yayınlanan 58. bölümüyle birlikte her zaman olduğu gibi yine izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Başrolünde Sinem Ünsal ile Ozan Akbaba'nın oynadığı Uzak Şehir dizisinde; Cihan'ın eski büyük aşkı Meryem'in konağa yerleşmesiyle birlikte Alya ile aralarındaki kıskançlık sinyalleri bu bölümde ekran karşısında izleyicilere yansıdı. Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir, heyecan dolu yeni gelişmeleriyle birlikte kendini izlettirmeye devam ederken dizi sonunda izleyiciler, şimdiden arama motorunda dizinin yeni bölüm fragmanını araştırmaya koyuldu. Peki Uzak Şehir dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Uzak Şehir dizisi 58. bölümde neler oldu? İşte Uzak Şehir dizisi son bölüm özeti:

UZAK ŞEHİR DİZİSİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

20 Nisan Pazartesi akşamı 58. bölümüyle Kanal D ekranlarında yerini alan Uzak Şehir dizisi, heyecan dolu gelişmeleriyle izleyicileri ekran başında tuttu.

Ay Yapım ve AyNA Yapım imzası taşıyan fenomen dizi Uzak Şehir'in yayınlanan son bölümünden sonra dizinin sıkı takipçileri dizinin yeni bölüm detaylarına yönelik araştırmalara girişti.

Uzak Şehir dizisi 58. bölüm sonunun gelmesi ile birlilte dizinin fanları, Uzak Şehir dizisi 59. bölüm fragmanı için arama motoruna yöneldi.

Sevilen yapım Uzak Şehir dizisinin merakla beklenen 59. bölüm fragmanı, Kanal D’nin web sitesi ve YouTube kanalı üzerinden izleyicilerle buluşmak üzere yayına düştü.

UZAK ŞEHİR DİZİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cihan'ın eski aşkı Meryem’in Boran'ın Sadakat'i tehdit etmesiyle birlikte konağa gelişi, Alya ve Cihan arasındaki tün dengeyi alabora eder.

Alya, kabullenmekte zorlandığı bu yeni duruma karşı ilk atağını araya mesafe koymakla gerçekleştirirken; Meryem geçmişten gelen duygularından dolayı kimseye net bir şekilde belli etmese de kendi içinde zorlu bir mücadele verip sınırları korumaya çalışır.

Fakat Cihan'ı çok seven Meryem ile Alya'nın konakta yüz yüze geldiği an ve bastırılan gerilimleri ikili arasında iyice kaçınılmaz bir hal alarak gün yüzüne çıkar.

Öte yanda, kimsenin Zerrin’e konduramadığı bu yeni atağın ardından Demir verdiği sözü yerine getirir. Ancak, bunun elbette bir karşılığı vardır.

Demir’in Zerrin’de uygulamak istediği son hamlesi, üzerindeki baskıyı çekilemez bir hale getirirken, ilerleyen bölümlerde görülecek olan yeni bir şüphenin de fitilini ateşler.

