Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Ebrar Oral

Uzak Şehir dizisi 60. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Uzak Şehir 59. bölümde ne oldu, son bölüm nereden izlenir?

Pazartesi akşamları yayınlanan Uzak Şehir dizisinin 59. bölümünden sonra izleyicilerin arama motorunda yöneldiği yeni bölüm fragmanına ilişkin detaylar, bölümün sonlanmasıyla birlikte hız kazandı. Peki Uzak Şehir dizisi 59. bölümde neler oldu? Uzak Şehir dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.04.2026
saat ikonu 00:16
|
GÜNCELLEME:
28.04.2026
saat ikonu 00:30

Kanal D'nin rekortmen dizilerinden olan dizisi, yayınlandığı ilk günden bu yana izleyiciler arasında büüyk bir ilgi ve beğeni ile takip edilmeye devam ediyor. Başrolünde Ozan Akbaba ile Sinem Ünsal'ın bir araya geldiği Uzak Şehir, heyecan verici yeni gelişmeleriyle izleyenlerin bir numaralı dizisi olmayı başarırken; dizinin ekrana gelen son bölümünde izleyicilerin adeta nefesi kesildi! Son birkaç bölümdür aralarındaki gerginliğin bir hayli fazla olduğu Alya ve Cihan arasındaki ilişkinin akıbeti, izleyiciler arasında yeni bölümde merakla beklenirken dizinin 59. bölümünde Cihan'ın Alya'ya içini döktüğü anlar bölümün en çok konuşulan sahnelerinden biri oldu. Peki Uzak Şehir dizisi son bölümde neler oldu? Alya ile Cihan arasındaki buzlar eridi mi? Uzak Şehir dizisi fragmanı yayınlandı mı?

UZAK ŞEHİR DİZİSİ 59. BÖLÜMDE NE OLDU?

Boran’ın abisi Cihan ile Meryem'in düğün videosunu herkesin içerisinde açması; Alya ile Cihan’ı baş başa getirir. Alya ve Cihan, geçmişte yaşanan olayları bir kez daha tüm açıklığıyla konuşmak mecburiyetinde kalır.

Alya ile Cihan'ın arabada iken baş başa kaldığı bir sahnede Cihan’ın Alya'ya karşı romantik kurduğu cümleler, dizinin sıkı fanlarını mest etti.

Aşka gelen Cİhan'ın Alya'nın gönlünü yeniden kazanabilmek için kendini ifade etmeye çalışması ve beraberinde dile getirdiği aşk dolu sözler hem Alya'yı hem de izleyicilerin gönlünü ısıttı.

“Seni sevmek benim seçimim. Seni çok sevmek benim seçimim. Ben seni çok seviyorum. Ben sana çok aşığım Alya” sözleriyla Alya'ya olan aşkını bir kez daha haykıran Cihan ve Alya arasındaki gergin ipler iyice yumuşadı.

Cihan'ın bu söyledikleri karşısında kalbi ısınan Alya, Cihan'ın bu romantizmine karşılık vererek yakınlık gösterir.

Konağa yerleşen Meryem ise Cihan'a karşı geçmişten gelen duygularını bastıramaz ve hislerini gizlemekte zorlanır.

Kaya, Zerrin'in emzirdiği bebeğin kendi evladı olduğunu öğrenerek büyük bir sarsıntıya kapılır. Abisi Cihan ile birlikte etkili bir plan yaparak kızını sağ salim almanın yolunu bulur. Kucağında kızıyla beraber annesi Sadakat'in karşısına dikilir. Torununu karşısında görmenin heyecanıyla Sadakat büyük bir sevinç yaşar.

Kızına kavuşan Kaya ise kızını kaybetmemek için elinden geleni ardına koymayacaktır. Dizin bitimine doğru Kaya'nın kurduğu "Artık seni benden kimse alamaz kızım, hiç kimse!" sözleri dizide duygusal bi sahneye imza atar.

UZAK ŞEHİR DİZİSİ 60. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Uzak Şehir'in ekrana gelen son bölümünden sonra izleyiciler, biter bitmez arama motorunda "Uzak Şehir dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?, "Uzak Şehir dizisi son bölümde ne oldu?", "Uzak Şehir dizisi yeni bölüm özetinde neler var?" gibi soru başlıklarına yöneldi.

27 Nisan Pazartesi akşamı yayınlanan Uzak Şehir dizisinin 59. bölümünün sonlanmasıyla birlikte gözlerin çevrildiği yeni bölüm fragmanına yönelik arayışlar hız kazandı. Peki Uzak Şehir dizisi 60. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların sevilen dizisi Uzak Şehir dizisi 60. bölüm fragmanı başta televizyon ekranlarında olmak üzere dizinin resmi web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden sevenleriyle buluştu.

Pazartesi akşamlarının iddialı yapımı Uzak Şehir dizisini televizyon ekranlarından takip edemeyen ya da tekrar bölümlerini yeniden seyretmek isteyenler, kaçırılan bölüm kanalın resmi internet sitesine düştükten sonra izleynebilir.

ETİKETLER
#dizi
#reyting
#yeni bölüm
#Uzak Şehir
#Alya Cihan
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.