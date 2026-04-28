Uzak Şehir dizisi 60. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Uzak Şehir 59. bölümde ne oldu, son bölüm nereden izlenir?

Kanal D'nin reyting rekortmen dizilerinden olan Uzak Şehir dizisi, yayınlandığı ilk günden bu yana izleyiciler arasında büüyk bir ilgi ve beğeni ile takip edilmeye devam ediyor. Başrolünde Ozan Akbaba ile Sinem Ünsal'ın bir araya geldiği Uzak Şehir, heyecan verici yeni gelişmeleriyle izleyenlerin bir numaralı dizisi olmayı başarırken; dizinin ekrana gelen son bölümünde izleyicilerin adeta nefesi kesildi! Son birkaç bölümdür aralarındaki gerginliğin bir hayli fazla olduğu Alya ve Cihan arasındaki ilişkinin akıbeti, izleyiciler arasında yeni bölümde merakla beklenirken dizinin 59. bölümünde Cihan'ın Alya'ya içini döktüğü anlar bölümün en çok konuşulan sahnelerinden biri oldu. Peki Uzak Şehir dizisi son bölümde neler oldu? Alya ile Cihan arasındaki buzlar eridi mi? Uzak Şehir dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

UZAK ŞEHİR DİZİSİ 59. BÖLÜMDE NE OLDU?

Boran’ın abisi Cihan ile Meryem'in düğün videosunu herkesin içerisinde açması; Alya ile Cihan’ı baş başa getirir. Alya ve Cihan, geçmişte yaşanan olayları bir kez daha tüm açıklığıyla konuşmak mecburiyetinde kalır.

Alya ile Cihan'ın arabada iken baş başa kaldığı bir sahnede Cihan’ın Alya'ya karşı romantik kurduğu cümleler, dizinin sıkı fanlarını mest etti.

Aşka gelen Cİhan'ın Alya'nın gönlünü yeniden kazanabilmek için kendini ifade etmeye çalışması ve beraberinde dile getirdiği aşk dolu sözler hem Alya'yı hem de izleyicilerin gönlünü ısıttı.

“Seni sevmek benim seçimim. Seni çok sevmek benim seçimim. Ben seni çok seviyorum. Ben sana çok aşığım Alya” sözleriyla Alya'ya olan aşkını bir kez daha haykıran Cihan ve Alya arasındaki gergin ipler iyice yumuşadı.

Cihan'ın bu söyledikleri karşısında kalbi ısınan Alya, Cihan'ın bu romantizmine karşılık vererek yakınlık gösterir.

Konağa yerleşen Meryem ise Cihan'a karşı geçmişten gelen duygularını bastıramaz ve hislerini gizlemekte zorlanır.

Kaya, Zerrin'in emzirdiği bebeğin kendi evladı olduğunu öğrenerek büyük bir sarsıntıya kapılır. Abisi Cihan ile birlikte etkili bir plan yaparak kızını sağ salim almanın yolunu bulur. Kucağında kızıyla beraber annesi Sadakat'in karşısına dikilir. Torununu karşısında görmenin heyecanıyla Sadakat büyük bir sevinç yaşar.

Kızına kavuşan Kaya ise kızını kaybetmemek için elinden geleni ardına koymayacaktır. Dizin bitimine doğru Kaya'nın kurduğu "Artık seni benden kimse alamaz kızım, hiç kimse!" sözleri dizide duygusal bi sahneye imza atar.

UZAK ŞEHİR DİZİSİ 60. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Peki Uzak Şehir dizisi 60. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların sevilen dizisi Uzak Şehir dizisi 60. bölüm fragmanı başta televizyon ekranlarında olmak üzere dizinin resmi web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden sevenleriyle buluştu.

Pazartesi akşamlarının iddialı yapımı Uzak Şehir dizisini televizyon ekranlarından takip edemeyen ya da tekrar bölümlerini yeniden seyretmek isteyenler, kaçırılan bölüm kanalın resmi internet sitesine düştükten sonra izleynebilir.