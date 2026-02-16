Uzak Şehir dizisi bu kez izleyicileri fena kızdırdı! Rekor kıran diziye sosyal medyadan tepki yağdı

Yeni bölümü bu akşam Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan 'Uzak Şehir' dizisi, her hafta reyting istatistiklerindeki üstün başarısı ile gündemden adını düşürmüyordu. İzlenme oranları oldukça yüksek olan rekortmen dizi 'Uzak Şehir' izleyiciler arasında bu kez övgülerle değil tepkilerle anıldı.

'UZAK ŞEHİR' DİZİSİNE SEYİRCİDEN BÜYÜK TEPKİ!

Geçtiğimiz hafta bölüm sonlarına doğru Boran'ın öfkesiyle uçuruma yuvarlanarak ölüm kalım savaşı veren Cihan'ın durumu izleyicileri merakta bırakmıştı.

Cihan'ı kurtarmak için alevlerin arasında kalan Alya ile Cihan'ın akıbetinin ne olacağı yeni bölüm fragmanı ile sabırsızlıkla beklenir iken fenomen dizi Uzak Şehir'in yeni bölüme saatler kala fragman vermesi, izleyicilerden büyük tepki almaya neden oldu.

UZAK ŞEHİR DİZİSİ YENİ BÖLÜMDE NE OLACAK? CİHAN KURTULACAK MI?

Öfkesine yenik düşen Boran'ın araç sırasında gösterdiği fevri bir hareket sonucunda kendini uçurumda bulan Cihan'ın durumu ciddiyetini korurken, Cihan'ı eski sağlığına kavuşabilmesi için elinden ne geliyorsa onu yapmaya hazır olan Alya, bildiği bilmediği ne varsa Cihan'ı iyileştirmede kullanır.

Oğlu Deniz'i korumak için attığı adımlar sonucunda Cihan'ın hayat savaşı vermesi, Alya'nın omuzlarına büyük bir vicdan yükü bırakır. Diğer yandan Zerrin'in bebeğinin rahatsızlanmasıyla duyduğu korku, sırrını açığa kavuşturur.

Boran ile Alya'nın boşanma davasının netleşeceği bu akşam ki bölümde; hakimin Deniz'in velayetini Alya'ya mı yoksa Boran'a mı vereceği merakla bekleniyor.

UZAK ŞEHİR'DE CİHAN'A NE OLACAK? OZAN AKBABA, DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Dizinin 49. bölüm sonunda uçuruma yuvarlanarak büyük bir hasar alan Cihan'ın durumu, izleyiciler arasında endişeye sebep olur iken başarılı oyuncu Ozan Akbaba'nın diziden ayrılıp ayrılmayacağına yönelik şüpheleri de beraberinde getirdi.

Son bölümde yaşanan kritik gelişmelerden sonra ikilemde kalan izleyiciler, aradıkları sorunun cevabını net alamasa da dizinin başrol karakteri olan Cihan'ın diziden ayrılacağına yönelik net bir bilgi bulunmuyor.

UZAK ŞEHİR DİZİSİ OYUNCU KADROSUNDA HANGİ İSİMLER VAR?

Gülizar Irmak’ın senaryosunu yazdığı, yönetmenliğini ise Ahmet Katıksız'ın yaptığı Uzak Şehir dizisinin güçlü oyuncu kadrosunda; Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya,

Sahra Şaş, Mine Kılıç, Dilin Döğer, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Banu Fotocan, Mehmet Polat, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken ve Kuzey Gezer gibi isimler rol alıyor.

UZAK ŞEHİR DİZİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Başrolünde Sinem Ünsal ile Ozan Akbaba'nın yer aldığı ve çekimleri Mardin'de gerçekleşen Uzak Şehir dizisi, her pazartesi akşamı Kanal D ekranlarında saat 20.00'da sevenleri ile buluşuyor.