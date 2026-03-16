Uzak Şehir dizisi yeni bölüm ne zaman? Uzak Şehir dizisi 54. bölüm kandil programından sonra yayınlanacak mı?

Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir, her pazartesi akşamı sevenleriyle Kanal D ekranlarında buluşmaya devam ediyor. Normal şartlar altında her Pazartesi akşamı saat 20.00'da izleyici karşısına çıkan Uzak Şehir'in bu akşam yayına verilmemesi izleyicilerde bazı meraklara sebep oldu. Uzak Şehir dizisi yerine farklı bir programın yayınlandığı Kanal D ekranlarında izleyiciler, dizinin yeni bölüm tarihini araştırmaya başladı. Peki Uzak Şehir dizisi yeni bölüm ne zaman? Uzak Şehir ne zaman yayınlanacak?

UZAK ŞEHİR DİZİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Başrolünde Sinem Ünsal ile Ozan Akbaba'nın buluştuğu, çekimlerinin ise Mardin'de gerçekleştiği Uzak Şehir dizisi, izleyiciler arasında büyük bir ilgi ile takip edilmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta yayınlanan 53. bölüm sonrasında dizinin sıkı takipçileri Uzak Şehir'in 54. fragmanına gözlerini çevirmiş ve heyecan dolu fragmandan sonra Pazartesiyi iple çeker olmuştu.

Kandil programı sebebiyle ekranlarda yerini almayan Uzak Şehir dizisi, 54. bölümü, 23 Mart 2026 Pazartesi akşamı yine aynı saatinde ekranda yerini alacak.

UZAK ŞEHİR DİZİSİ NEDEN YOK? UZAK ŞEHİR NEDEN YAYINLANMADI?

Pazartesi akşamlarının en çok izlenen dizilerinden olan Uzak Şehir dizisi yeni bölümü bu akşam Kanal D ekranlarında yerini almadı.

On bir ayın sultanı olan Ramazan-ı Şerif'in 27. gecesi olan mübarek Kadir gecesi olması sebebiyle yayınlanan Kandil programından dolayı sevilen dizinin yeni bölümü yayınlanmadı.

Kandil programı biter bitmez saat 21.00'de Uzak Şehir dizisinin tekrar bölümü ekranlara yansıyacak.

UZAK ŞEHİR DİZİSİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Kanal D'nin rekortmen dizisi Uzak Şehir'de Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Mine Kılıç, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer,

Zeynep Kankonde, Yunus Eski, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer gibi başarılı isimler rol alıyor.