Kanal D'nin reyting rekortmen dizilerinden olan Uzak Şehir dizisi, ilgi çeken konusu ve sürükleyici hikayesiyle izleyicileri kendine bağlamaya devam ediyor. Başrolünde Sinem Ünsal ile Ozan Akbaba'nın buluştuğu Uzak Şehir dizisi, özellikle de son birkaç gündür yayınlanan bölümündeki 'Meryem' karakterinin gelişiyle dizinin hikayesinde önemli değişiklikler yaşanıyor. Uzak Şehir dizisinin erkek ana karakteri olan Cihan'ın eski ilk aşkı Meryem'in hikayeye dahil olmasıyla birlikte izleyicilerin kafası karıştı. Uzak Şehir dizisinde Meryem'in gelişi Alya'nın gidişine mi sebep olacak? Uzak Şehir dizisi başrol oyuncusu Sinem Ünsal, fenomen dizinin oyuncu kadrosundan ayrılıyor mu?

HABERİN ÖZETİ Uzak Şehir dizisinde bomba iddia: Sinem Ünsal diziden ayrılıyor mu? Uzak Şehir'e Meryem'in gelmesiyle başroller değişiyor mu? Uzak Şehir dizisinde Meryem karakterinin gelişiyle Sinem Ünsal'ın (Alya) diziden ayrılacağına dair çıkan iddialar üzerine gazeteci Birsen Altuntaş açıklama yaptı. Uzak Şehir dizisinin erkek ana karakteri Cihan'ın eski ilk aşkı Meryem'in hikayeye dahil olmasıyla izleyicilerde kafa karışıklığı yaşanıyor. Meryem karakterini Ceren Moray canlandırıyor ve diziye 55. bölümden itibaren dahil oldu. Sosyal medyada Meryem'in yeni başrol olabileceği iddiaları ortaya atıldı. Gazeteci Birsen Altuntaş, Sinem Ünsal'ın diziden ayrılmayacağını ve 3. sezonda da devam edeceğini belirtti.

UZAK ŞEHİR DİZİSİ BAŞROL OYUNCUSU SİNEM ÜNSAL DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Pazartesi günleri Kanal D ekranlarının en çok izlenen dizisi olan Uzak Şehir, son zanlarda x hesabında sıklıkla gündeme geliyor. 'Alya' karakteriyle ekrana gelen Uzak Şehir dizisinin başrol oyuncusu Sinem Ünsal hakkında öne atılan bir iddia dizi gündeminin karışmasına neden oldu.

'Meryem' karakteriyle Uzak Şehir dizisinin 55. bölümüne dahil olan Ceren Moray'ın kadroda kendini göstermesiyle birlikte dizinin kadın başrol oyuncuları arasında farklılık olup olmayacağı izleyiciler arasında merak konusu oldu.

UZAK ŞEHRİN ALYA'SI SİNEM ÜNSAL EKRANLARA VEDA MI EDİYOR?

Cihan karakterinin ilk bölümlerde işlenen konusunda aşık olduğu tek kadın olarak ismi anılan 'Meryem' karakteri dizi sahneleri arasında uzun süre adından bahsettirmişti.

Şimdilerde ise kocasını bıçaklama suçuyla hapse atılarak Meryem'in ortaya çıkması ve ilk kez Cihan ile yüzleşmesi dizinin en heyecanlı anlarından olmuş ve devamının geleceğini hissettirmişti.

Dizinin ilerleyen yeni bölümlerinde Meryem'in saplantılı eşi ve kardeşi Müjgan'ın da hikayeye dahil olmasıyla birlikte sosyal medyada "Yeni başrol o mu?" iddiaları ortalığı karıştırmrya başladı.

SİNEM ÜNSAL'IN DİZİDEN AYRILIP AYRILMAYACAĞINA YÖNELİK AÇIKLAMA GELDİ!

Uzak Şehir dizisi oyuncusu Sinem Ünsal'ın dizideki ayrılık haberlerine yönelik gazeteci Birsen Altuntaş son noktayı koydu.

İddialara göre; Altuntaş, kendisine sorulan 'Sinem Ünsal 3. sezonda Uzak Şehir'de olmayacak mı?' sorusuna 'Sinem Ünsal elbette Uzak Şehir'e devam ediyor. Geçen yıl da aynı geyik çıkmıştı. Alya'sız Uzak Şehir olmaz ki!' yanıtında bulundu.