Uzak Şehir dizisine yeni oyuncu! Alya Albora'nın geçmişi ortaya çıkacak

12 Aralık 2024 10:58 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 10:58

Başrolünde Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın yer aldığı Uzak Şehir dizisi her hafta kendi rekorunu kırmayı başarıyor. Pazartesi günleri yayınlanan Uzak Şehir dizisinin yeni bölümlerine yeni oyuncu geliyor.

Ahmet Katıksız’ın Mardin’de çektiği dizi Uzak Şehir, reyting rekorları kırıyor. Sinem Ünsal'ın Alya, Ozan Akbaba'nın ise Cihan rolüyle yer aldığı dizinin ilerleyen bölümlerine Alya'nın annesi katılacak.

UZAK ŞEHİR DİZİSİNE ALYA'NIN ANNESİ GELİYOR

Mardin'de çekilen ve bu sezonun sürpriz projelerinden biri olan Uzak Şehir, kısa sürede reyting rekoru kırmayı başardı. Bu sezondaki tüm diziler reytinglerde düşüşe geçerken, Uzak Şehir her hafta izlenme oranını katladı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Her hafta rekor kıran dizi Uzak Şehir'in yeni bölümlerine Sinem Ünsal'ın oynadığı Alya karakterinin annesi diziye dahil olacak. Alya'nın geçmişi önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak.