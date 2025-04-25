Uzak Şehir dizisinin Şahin'i Alper Çankaya'nın Deniz Yıldızı'nda oynadığı ortaya çıktı

Başrolünde Sinem Ünsal, Ozan Akbaba, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan gibi isimlerin yer aldığı Uzak Şehir dizisine Şahin karakteriyle dahil olan Alper Çankaya'nın 2009 yılında yayınlanmaya başlayan Deniz Yıldızı dizisinde rol aldığı ortaya çıktı.

ALPER ÇANKAYA'NIN DENİZ YILDIZI'NDA ROL ALDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Pazartesi günleri yayınlanan Uzak Şehir dizisi, reyting rekorları kırmayı başardı. Her hafta izlenme oranlarıyla şaşırtan Uzak Şehir dizisinde dikkat çeken bir isim de Şahin karakteriyle yapıma dahil olan Alper Çankaya oldu.

Alper Çankaya'nın 2009 ile 2015 yılları arasında yayınlanan Deniz Yıldızı dizisinde rol aldığı ortaya çıktı. O dönem 23 yaşında Alper Çankaya'nın değişimine ise yorum yağdı.