Uzak Şehir setinde kriz çıktı! Tokat videosu Burç Kümbetlioğlu'nu sinirlendirdi

Pazartesi günleri yayınlanan ve reyting rekoru kıran Uzak Şehir dizisine ilk bölümde yer alan Burç Kümbetlioğlu dahil oldu. Geçtiğimiz gün Uzak Şehir'in resmi hesabını takipten çıkan Burç Kümbetlioğlu'nun diziden ayrılacağı iddia edildi. Ancak gerçek çok geçmeden anlaşıldı.

BORAN UZAK ŞEHİR'DEN AYRILACAK MI?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Uzak Şehir’in Boran’ı Burç Kümbetlioğlu’nun dizinin resmi hesabını takipten çıkmasının nedeni merak konusu oldu. Fenomen diziden ayrılacağı iddiası sosyal medyada kısa sürede gündem olan oyuncunun projeye devam ettiği, sanıldığı gibi bir ayrılığın olmadığı öğrenildi.

BURÇ KÜMBETLİOĞLU İSTEDİ UZAK ŞEHİR EKİBİ VİDEOYU SİLDİ

Burç Kümbetlioğlu’nun resmi hesaptan paylaşılan önce Kaya, sonra Sadakat, ardından Cihan ve son olarak Alya’nın hayat verdiği Boran’a peş peşe tokat attığı videonun yayınlanmasının ardından takibi bırakması dikkat çekti. Videonun bir süre sonra silinmesi de oyuncunun bu konudan dolayı kırgınlık yaşadığı iddiasını güçlendirdi.

BURÇ KÜMBETLİOĞLU KAÇ YAŞINDA?

14 Eylül 1980 Sivas doğumlu Burç Kümbetlioğlu, ilk olarak 2009 yılında Hanımın Çiftliği dizisinde rol aldı. Kümbetlioğlu daha sonra Veda, Ayla, Anneler ile Kızları ve Kuruluş Osman gibi dizilerde rol aldı.