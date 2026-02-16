Menü Kapat
Medya
Avatar
Editor
 Arzu Akçay

Uzak Şehir’den başarı üstüne başarı! İspanya’da ilk bölümüyle zirveye yerleşti

Kanal D ekranlarının büyük ilgiyle izlenen dizisi Uzak Şehir’den başarı üstüne başarı geldi. Dünyaya çılan Uzak Şehir, İspanya’da yayınlanmasıyla ilk bölümüyle zirveye yerleşti. İşte detaylar…

Uzak Şehir’den başarı üstüne başarı! İspanya’da ilk bölümüyle zirveye yerleşti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.02.2026
saat ikonu 13:34
|
GÜNCELLEME:
16.02.2026
saat ikonu 13:34

ekranlarından büyük bir ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. Yeni bölümleriyle rekortmeni olan Uzak Şehir, yayınlandığı günden beri gündemden düşmüyor. Son zamanlarda Türk dizilerine artan talep ile dünyaya açılan diziler arasında yer alan Uzak Şehir’den başarı üstüne başarı geldi. ’da yayın hayatına başlayan Uzak Şehir ilk bölümüyle zirveye yerleşti.

UZAK ŞEHİR’DEN BAŞARI ÜSTÜNE BAŞARI!

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni olan Uzak Şehir, yayın hayatına tüm hızıyla devam ediyor. Konusu ya da oyuncularıyla dikkatleri üzerine çeken Uzak Şehir, ekranlarda fırtına gibi esmeye devam ediyor. Yayınlanan her bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen Uzak Şehir, dünya çapında da büyük ses getirdi.

Uzak Şehir’den başarı üstüne başarı! İspanya’da ilk bölümüyle zirveye yerleşti

Yayın hayatına başladığı günden beri Kanal D’nin hafta başında en çok reyting alan dizisi Uzak Şehir, televizyon izleyicileri tarafından oldukça dikkat çekiyor. Sadece televizyon ekranlarında değil sosyal medya üzerinden de oldukça etkileşim alan Uzak Şehir, yeni bölümleriyle adından söz ettirmeyi başarıyor.

Uzak Şehir’den başarı üstüne başarı! İspanya’da ilk bölümüyle zirveye yerleşti

Pazartesi günün en çok izlenen yapımı Uzak Şehir, sadece Türkiye’deki başarısıyla değil dünyadaki başarısıyla da adeta başarı üstüne başarı yakaladı. Geçtiğimiz aylarda İspanya’da da izleyici karşısına çıkacağı öğrenilen Uzak Şehir, 15 Şubat 2026 Pazar akşamı ilk bölümüyle yayınlandı.

Uzak Şehir’den başarı üstüne başarı! İspanya’da ilk bölümüyle zirveye yerleşti

İSPANYA’DA İLK BÖLÜMÜYLE ZİRVEYE YERLEŞTİ

Türk dizilerine artan yoğun ilgiyle dünya çapında da yayınlanmaya başlayan diziler arasına Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Uzak Şehir’de dahil oldu. Pazartesi akşamlarının en çok izlenen yapımları arasında yer alan Uzak Şehir, 15 Şubat 2026 Pazar akşamı ilk bölümüyle İspanya’da yayınlandı.

Uzak Şehir’den başarı üstüne başarı! İspanya’da ilk bölümüyle zirveye yerleşti

Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın başrollerini paylaştığı Uzak Şehir, İspanya da yayın hayatına başladı. İspanya’nın Antena3 kanalında izleyiciyle buluşan dizi, Televizyon Dünyası’nın haberine göre ilk bölümüyle adeta zirveye yerleşti.

Uzak Şehir’den başarı üstüne başarı! İspanya’da ilk bölümüyle zirveye yerleşti

Her hafta nefes kesen bölümleriyle Kanal D ekranlarında yer alan Uzak Şehir, İspanya izleyicisi tarafından oldukça yoğun ilgiyle karşı karşıya kaldı. İlk bölümüyle Türkiye kanallarında da oldukça dikkat çeken yapım dünya çapında da adından söz ettirdi.

Uzak Şehir’den başarı üstüne başarı! İspanya’da ilk bölümüyle zirveye yerleşti

Her hafta yeni bölümleriyle Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir, Pazartesi akşamları saat 20.00’da ekranlarda izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.

#ispanya
#kanal d
#reyting
#Türk Dizisi
#Uzak Şehir
#Medya
