Uzak Şehir'e yeni oyuncu! Şenay Gürler iddiası sosyal medyayı karıştırdı

28 Aralık 2024 10:28 - Güncelleme : 28 Aralık 2024 10:28

Uzak Şehir dizisinin yeni bölümlerine Sinem Ünsal'ın oynadığı Alya karakterinin annesi dahil olacak. Mardin'de çekilen diziye Alya karakterinin annesi dahil olacak. Uzak Şehir dizisine Alya'nın annesi rolünde Şenay Gürler'in dahil olacağı konuşuluyor.

Mardin​'de çekilen ve bu sezonun sürpriz projelerinden biri olan Uzak Şehir, kısa sürede reyting rekoru kırmayı başardı. Bu sezondaki tüm diziler reytinglerde düşüşe geçerken, Uzak Şehir her hafta izlenme oranını katladı.

UZAK ŞEHİR DİZİSİNE ŞENAY GÜRLER Mİ GELİYOR?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Her hafta rekor kıran dizi Uzak Şehir'in yeni bölümlerine Sinem Ünsal​'ın oynadığı Alya karakterinin annesi diziye dahil olacak. Alya'nın geçmişi önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak.

Uzak Şehir dizisine kimlerin katılacağı merak edilirken, Alya karakterinin annesi rolünde Şenay Gürler'in diziye dahil olacağı konuşuluyor. Sosyal medyada yapılan anketlerde Nurgül Yeşilçay ve Şenay Gürler daha çok oy alarak diziye dahil olmaları konusunda yorum yağmuruna tutuldu.