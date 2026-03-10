Menü Kapat
Medya
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Uzak Şehir'in Meryem'i Ceren Moray oldu

Başrolünde Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın yer aldığı Uzak Şehir dizisine Meryem karakteri dahil olacak. Birçok oyuncu ile görüşme yapıldı ama Meryem karakteri Ceren Moray oldu.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.03.2026
saat ikonu 12:00
|
GÜNCELLEME:
10.03.2026
saat ikonu 12:00

Pazartesi günleri yayınlanan dizisine karakteri dahil oldu. Cihan karakterinin eski nişanlısı olan Meryem karakteri için ile anlaşma sağlandı.

CEREN MORAY UZAK ŞEHİR DİZİSİNDE

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Uzak Şehir dizisi pazartesi akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Ahmet Katıksız’ın yönettiği Mardin’de çekilen dizide Cihan Albora’nın hikâyesi yarım kalmış olan eski aşkı Meryem’in 3. Sezon için planlanan hikâyesi öne alındı. Meryem 55. Bölüm itibariyle dizide yürek yakan hikâyesiyle yer alacak.

Uzak Şehir'in Meryem'i Ceren Moray oldu

CİHAN VE MERYEM'İN YOLU HAPİSHANEDE KESİŞECEK

Rol için bir haftadır yoğun bir cast çalışması yapıldı. Çok sayıda kadın oyuncuyla görüşüldü. Özellikle Meryem’i oynayacak ismin, oyunculuğu güçlü bir kadın oyuncu olması üzerinde duruldu ve rol için son gelen bilgiye göre imza aşamasına gelinen isim Ceren Moray oldu.

Uzak Şehir'in Meryem'i Ceren Moray oldu

Hem komedi, hem de dramdaki etkili oyunculuğuyla tanınan Ceren Moray’ın her şey yolunda giderse oynayacağı karakterin hikâyesi ise yürek sarsıcı nitelikte olacak. Cihan’la düğün günü yaşanan silahlı saldırı sonrası yollarının ayrılması, Cihan’ın başka bir evlilik yapması Meryem’in hayatını alt üst eder. Bir yandan babası, diğer yandan yurt dışında zorla evlendirildiği adam Meryem’i çok yıpratır. Ve yıllar geçer… Meryem’in Cihan’la hapishanede yolları kesişir. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir.

ETİKETLER
#dizi
#Meryem
#ceren moray
#Uzak Şehir
#Cihan Ekici
#Medya
