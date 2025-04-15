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 | Dilek Ulusan

Uzak Şehir'in Mine'si Mine Kılıç yorumlara isyan etti: Sizin adınıza utanıyorum

Başrolünde Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın yer aldığı Uzak Şehir dizisinde Mine rolüyle yer alan Mine Kılıç, sosyal medya hesabından açıklama yaparak isyan etti. Dizideki rolünden dolayı sürekli hakaretlere maruz kalan oyuncu, ailesine kadar ulaşan dizinin fanlarına seslendi.

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KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
15.04.2025
saat ikonu 14:01
|
GÜNCELLEME:
15.04.2025
saat ikonu 14:03

Pazartesi akşamlarının reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir, her hafta kendi rekorunu kırmayı başarıyor. Uzak Şehir'in Mine'si Mine Kılıç, oynadığı karakterden ötürü geken mesajlara sosyal medya üzerinden cevap verdi.

MİNE KILIÇ GELEN MESAJLARA İSYAN ETTİ

Dün akşam yayınlanan yeni bölümün ardından sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulan Mine Kılıç açıklama yapmak zorunda kaldı. Sizin adınıza utanıyorum" diyen Mine Kılıç, "Artık 10 yalındaki yeğenime kadar tuhaf mesajlar atamazsınız. Artık ailesel bir şeylere dönüştüyse bunlara sessiz kalamam. Yasal işlem başlatılacaktır" dedi.

Uzak Şehir'in Mine'si Mine Kılıç yorumlara isyan etti: Sizin adınıza utanıyorum

Uzak Şehir dizisinin senaristi Gülizar Irmak ile yakın arkadaş olduğu iddialarına da ateş püsküren Mine Kılıç, "Çamur at izi kalsın politikasından bir kurtulamadık. Gülizar Hamım senaristimiz benim arkadaşım değil. Karakterimin anlaşması onaylandıktan sonra kendisiyle okuma provasında tanıştık" dedi.

Uzak Şehir'in Mine'si Mine Kılıç yorumlara isyan etti: Sizin adınıza utanıyorum
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#Yasal Uygulanım
#Medya
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