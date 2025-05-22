Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
23°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Uzak Şehir'in Mine'si Ozan Akbaba'nın boyu hakkında konuşunca tepki çekti

Uzak Şehir dizisinde Mine karakteriyle yer alan Mine KIlıç, Sibel Arna'nın programına konuk oldu. Ozan Akbaba'nın boyu hakkında konuşan Sibel Arna ile Mine Kılıç'a eleştiri yağdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Uzak Şehir'in Mine'si Ozan Akbaba'nın boyu hakkında konuşunca tepki çekti
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
22.05.2025
saat ikonu 17:20
|
GÜNCELLEME:
22.05.2025
saat ikonu 17:20

Başrolünde Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın yer aldığı Uzak Şehir dizisi her hafta reyting rekorları kırıyor. Çok konuşulan dizide sevilmeyen bir karakterle izleyici karşısına çıkan Mine Kılıç, katıldığı programda yaptığı açıklamayla eleştiri yağmuruna tutulmaktan kurtulamadı.

MİNE KILIÇ ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULDU

Sibel Arna'nın Ozan Akbaba'nın boyunu işaret ederek 'Ozan'ın ayağının altına takoz koyuyor musunuz?' sorusuna cevap veren Mine Kılıç, 'Hayır, koymuyorlar, beni indiriyorlar. Beni yerin dibine sokuyorlar babetlerle' sözleriyle sosyal medyada gündem oldu.

Uzak Şehir'in Mine'si Ozan Akbaba'nın boyu hakkında konuşunca tepki çekti

Sosyal medyada sürekli eleştiri yağmuruna tutulan Mine Kılıç geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, "Artık 10 yalındaki yeğenime kadar tuhaf mesajlar atamazsınız. Artık ailesel bir şeylere dönüştüyse bunlara sessiz kalamam. Yasal işlem başlatılacaktır" dedi.

Uzak Şehir'in Mine'si Ozan Akbaba'nın boyu hakkında konuşunca tepki çekti
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Shakira konserinde alarm verildi! 82 bin kişi karantinaya alınabilir
ETİKETLER
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.