Uzak Şehir'in Mine'si Ozan Akbaba'nın boyu hakkında konuşunca tepki çekti

Uzak Şehir dizisinde Mine karakteriyle yer alan Mine KIlıç, Sibel Arna'nın programına konuk oldu. Ozan Akbaba'nın boyu hakkında konuşan Sibel Arna ile Mine Kılıç'a eleştiri yağdı.

Başrolünde Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın yer aldığı Uzak Şehir dizisi her hafta reyting rekorları kırıyor. Çok konuşulan dizide sevilmeyen bir karakterle izleyici karşısına çıkan Mine Kılıç, katıldığı programda yaptığı açıklamayla eleştiri yağmuruna tutulmaktan kurtulamadı.

MİNE KILIÇ ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULDU

Sibel Arna'nın Ozan Akbaba'nın boyunu işaret ederek 'Ozan'ın ayağının altına takoz koyuyor musunuz?' sorusuna cevap veren Mine Kılıç, 'Hayır, koymuyorlar, beni indiriyorlar. Beni yerin dibine sokuyorlar babetlerle' sözleriyle sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyada sürekli eleştiri yağmuruna tutulan Mine Kılıç geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, "Artık 10 yalındaki yeğenime kadar tuhaf mesajlar atamazsınız. Artık ailesel bir şeylere dönüştüyse bunlara sessiz kalamam. Yasal işlem başlatılacaktır" dedi.