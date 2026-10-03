Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Medya
Avatar
Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 21:22
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 21:22

Var Mısın Yok Musun yeniden mi başlıyor? Var Mısın Yok Musun yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak?

Var Mısın Yok Musun yeni bölümleriyle yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Yarışmanın yeniden başlayacağı haberi, programı takip eden izleyicilerde büyük merak uyandırdı. Peki, Var Mısın Yok Musun yeniden mi başlıyor? Var Mısın Yok Musun ne zaman başlayacak? ve “Var Mısın Yok Musun hangi kanalda? soruları izleyicilerin gündemine girerken, programın dönüşü şimdiden heyecan oluşturdu.

Avatar
Editor
 Funda Aydın
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Var Mısın Yok Musun yeniden mi başlıyor? Var Mısın Yok Musun yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 21:22
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 21:22

ekranlarının hafızalarına yer edinen yarışmalarından , yeni bölümleriyle yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Programın yeniden başlayacağı yönündeki gelişme, yarışmanın takipçilerini de heyecanlandırdı. “Var Mısın Yok Musun yeniden mi başlıyor?”, “Var Mısın Yok Musun ne zaman başlayacak?” ve “Var Mısın Yok Musun hangi kanalda yayınlanacak?” soruları merak ediliyor. Yeni bölümlerin ne zaman ekrana geleceği ve yarışmanın hangi günlerde izleyiciyle buluşacağı soruları araştırılıyor.

VAR MISIN YOK MUSUN PROGRAMI GERİ DÖNÜYOR!

ATV ekranlarında ’un sunumuyla izleyiciyle buluşan sevilen yarışma programı Var Mısın Yok Musun, kısa bir aranın ardından yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Aylardır ekranlardan uzak kalan programın yeniden başlayacak olması, yarışmayı takip eden izleyicilerde heyecan oluşturdu.

Var Mısın Yok Musun yeniden mi başlıyor? Var Mısın Yok Musun yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak?

Yeni bölümlerde stüdyoda yine birbirinden heyecanlı anlar yaşanacak. Yarışmacılar, kutulardan çıkacak rakamlarla büyük ödüle ulaşmaya çalışırken bir yandan da aldıkları tekliflerle karar vermek zorunda kalacak. Yarışmanın en dikkat çeken noktalarından biri ise ’lik büyük ödül olacak.

Var Mısın Yok Musun yeniden mi başlıyor? Var Mısın Yok Musun yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak?

Milyonluk ödülü kazanacak yarışmacının kim olacağı şimdiden merak edilirken, yarışmacıların vereceği kararlar da ekran başındaki izleyicilerin heyecanını artıracak. Var Mısın Yok Musun’un dönüşüyle birlikte stüdyoda yeniden büyük bir rekabet başlayacak. Esra Erol’un sunumuyla ekrana gelecek yeni bölümlerde hangi yarışmacının büyük ödüle ulaşacağı merakla bekleniyor.

VAR MISIN YOK MUSUN YENİ BÖLÜMLERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

ATV ekranlarında Esra Erol’un sunumuyla izleyicisiyle buluşan Var Mısın Yok Musun yarışması, aylar sonra yeni bölümleriyle yeniden ekrana dönmeye hazırlanıyor. 

Var Mısın Yok Musun yeniden mi başlıyor? Var Mısın Yok Musun yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak?

Programın yayınlanan fragmanı sonrası yarışmanın takipçileri, “Var Mısın Yok Musun hangi gün yayınlanacak?” ve “Var Mısın Yok Musun yeni bölümleri ne zaman başlayacak?” sorularının yanıtını araştırmaya başladı.

Var Mısın Yok Musun yeniden mi başlıyor? Var Mısın Yok Musun yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak?

Yarışmanın ATV yayın akışındaki yeri henüz netleşmezken, programın yayın gününün kanalın yayın periyoduna göre belirlenmesi bekleniyor. Var Mısın Yok Musun’un yeni bölümlerinin ne zaman ekrana geleceğiyle ilgili resmi yayın günü ilerleyen günlerde belli olacak.

Var Mısın Yok Musun yeniden mi başlıyor? Var Mısın Yok Musun yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak?

Öte yandan yarışmanın Ekim 2026’nın sonlarına doğru yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkması bekleniyor. Esra Erol’un sunumuyla yeniden ekranlara gelecek olan Var Mısın Yok Musun’un yayın tarihi netleştiğinde izleyiciler de merak ettikleri soruların yanıtını bulmuş olacak. Programın yeni döneminde yarışmacıları ve sürprizleriyle nasıl bir ekran yolculuğu sunacağı da şimdiden merak ediliyor.

Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#esra erol
#5 Milyon TL
#ATV
#Var Mısın Yok Musun
#Ekim 2026
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.