Veliaht dizisinin Faroz'u kim oldu? Veliaht'ın gizemli karakteri Serhat Teoman, bölüme damgasını vuracak!

Her perşembe akşamı Show TV'de ekrana gelen Veliaht dizisi, her taşın altından çıkan gizemli karakteri Faroz ile bölüme damgasını vurmaya hazırlanıyor. Veliaht dizisinin Faroz'u kim? Faroz karakterini üstlenen Serhat Teoman kimdir, hangi dizilerde oynadı?

Veliaht dizisinin Faroz'u kim oldu? Veliaht'ın gizemli karakteri Serhat Teoman, bölüme damgasını vuracak!
ekranlarının sevilen dizisi Veliaht'ın oyuncu kadrosuna sürpriz bir isim dahil oluyor. Dizinin 23. bölümü (bu akşam) yayınlanacak olan bölümünde Faroz karakterinin devreye girmesi ile birlikte tüm dengelerin de değişeceği Veliaht dizisinde merakla beklenen gizemli karakterin ünlü oyuncu Serhat Teoman olduğu öğrenildi.

VELİAHT DİZİSİNİN FAROZ'U BELLİ OLDU! SERHAT TEOMAN, DİZİDEKİ İLK ROLÜYLE BU AKŞAM EKRANLARDA

Akıp giden hikayesi ve iddialı oyunculuk performanslarıyla konuşulan Veliaht dizisi, her perşembe akşamı Show TV ekranlarında sevenleriyle buluşuyor.

Veliaht dizisinin Faroz'u kim oldu? Veliaht'ın gizemli karakteri Serhat Teoman, bölüme damgasını vuracak!

Kars yolculuğunun sona erip, istikametin İstanbul'a döndüğü Veliaht dizisinde izleyicilerin merakla beklediği Faroz karakterini üstlenecek isim belli oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Veliaht dizisinde Faroz karakterini ekrana taşıyacak olan başarılı ismin 42 yaşındaki Serhat Teoman olduğu öğrenildi.

Veliaht dizisinin Faroz'u kim oldu? Veliaht'ın gizemli karakteri Serhat Teoman, bölüme damgasını vuracak!

Yeraltı dünyasının belalı tiplerinden olup, korkutucu kişiliğiyle nam salmış olan Faroz karakteri, Esenler’in altını üstüne getirmeye yemin etmiş durumda.

VELİAHT DİZİSİNİN FAROZ'U SERHAT TEOMAN KISACA KİMDİR?

4 Haziran 1983 yılında İzmir’de dünyaya gelen oyuncu Serhat Teoman, 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Oyunculuk Ana Sanat Dalını başarılı notlarla bitirmiştir.

Veliaht dizisinin Faroz'u kim oldu? Veliaht'ın gizemli karakteri Serhat Teoman, bölüme damgasını vuracak!

Eğitim hayatındaki başarısını yüksek lisansla taçlandıran Serhat Teoman, Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümünde yüksek lisansını tamamlamıştır.

Veliaht dizisinin Faroz'u kim oldu? Veliaht'ın gizemli karakteri Serhat Teoman, bölüme damgasını vuracak!

TV ekranlarındaki ilk acemiliğini başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ ile Buğra Gülsoy'un olduğu Kuzey Güney dizisi ile atmıştır.

Veliaht dizisinin Faroz'u kim oldu? Veliaht'ın gizemli karakteri Serhat Teoman, bölüme damgasını vuracak!

'Bugünün Saraylısı', 'Bir Hayalim Var', 'Acil Servis' ve 'Acil Aşk Aranıyor' gibi birden fazla popüler dizide rolünü almıştır.

ÜNLÜ OYUNCU SERHAT TEOMAN'IN DİĞER PROJELERİ:

Tiyatro Oyunları:

2014 – Dip – GET
2012 – Pragma /GET
2012 – Dorian Gray /Tiyatro Kutu
2009-2010 – Ceaser Bir Denge Oyunu /Tiyatro Kutu
2007-2008 – Dalga /Donkişot Tiyatro

Filmleri ve Dizileri:


2011 – Gün Akşam Oldu (Ediz)
2010 – Bitmeyen Şarkı (Mesut)
2009 – Uygun Adım Aşk (Selçuk)
2009 – Son Karar (Sinema Filmi)
2008 – Kız Takımı (Tolga)
2008 – Hepimiz Birimiz İçin (Egemen)
2008 – Gece Gündüz (Konuk Oyuncu)
2007 – Yemin (Ali Sonat)
2006 – Yalancı Yarim (Cenk)
2006 – Ahh İstanbul (Konuk Oyuncu)
2005 – Kanlı Düğün (İlker)
2004 – Avrupa Yakası
2003 – Kurşun Yarası (Konuk Oyuncu)

