Veliaht dizisinin Faroz'u kim oldu? Veliaht'ın gizemli karakteri Serhat Teoman, bölüme damgasını vuracak!

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Veliaht'ın oyuncu kadrosuna sürpriz bir isim dahil oluyor. Dizinin 23. bölümü (bu akşam) yayınlanacak olan bölümünde Faroz karakterinin devreye girmesi ile birlikte tüm dengelerin de değişeceği Veliaht dizisinde merakla beklenen gizemli karakterin ünlü oyuncu Serhat Teoman olduğu öğrenildi.

Akıp giden hikayesi ve iddialı oyunculuk performanslarıyla konuşulan Veliaht dizisi, her perşembe akşamı Show TV ekranlarında sevenleriyle buluşuyor.

Kars yolculuğunun sona erip, istikametin İstanbul'a döndüğü Veliaht dizisinde izleyicilerin merakla beklediği Faroz karakterini üstlenecek isim belli oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Veliaht dizisinde Faroz karakterini ekrana taşıyacak olan başarılı ismin 42 yaşındaki Serhat Teoman olduğu öğrenildi.

Yeraltı dünyasının belalı tiplerinden olup, korkutucu kişiliğiyle nam salmış olan Faroz karakteri, Esenler’in altını üstüne getirmeye yemin etmiş durumda.

VELİAHT DİZİSİNİN FAROZ'U SERHAT TEOMAN KISACA KİMDİR?

4 Haziran 1983 yılında İzmir’de dünyaya gelen oyuncu Serhat Teoman, 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Oyunculuk Ana Sanat Dalını başarılı notlarla bitirmiştir.

Eğitim hayatındaki başarısını yüksek lisansla taçlandıran Serhat Teoman, Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümünde yüksek lisansını tamamlamıştır.

TV ekranlarındaki ilk acemiliğini başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ ile Buğra Gülsoy'un olduğu Kuzey Güney dizisi ile atmıştır.

'Bugünün Saraylısı', 'Bir Hayalim Var', 'Acil Servis' ve 'Acil Aşk Aranıyor' gibi birden fazla popüler dizide rolünü almıştır.

ÜNLÜ OYUNCU SERHAT TEOMAN'IN DİĞER PROJELERİ:

Tiyatro Oyunları:

2014 – Dip – GET

2012 – Pragma /GET

2012 – Dorian Gray /Tiyatro Kutu

2009-2010 – Ceaser Bir Denge Oyunu /Tiyatro Kutu

2007-2008 – Dalga /Donkişot Tiyatro

Filmleri ve Dizileri:



2011 – Gün Akşam Oldu (Ediz)

2010 – Bitmeyen Şarkı (Mesut)

2009 – Uygun Adım Aşk (Selçuk)

2009 – Son Karar (Sinema Filmi)

2008 – Kız Takımı (Tolga)

2008 – Hepimiz Birimiz İçin (Egemen)

2008 – Gece Gündüz (Konuk Oyuncu)

2007 – Yemin (Ali Sonat)

2006 – Yalancı Yarim (Cenk)

2006 – Ahh İstanbul (Konuk Oyuncu)

2005 – Kanlı Düğün (İlker)

2004 – Avrupa Yakası

2003 – Kurşun Yarası (Konuk Oyuncu)