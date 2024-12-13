Yabani dizisinin çekimleri bitti, oyuncular son pozlarını verdi! RTÜK ceza kesmişti

13 Aralık 2024 12:16 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 12:16

Başrolünde Halit Özgür Sarı, Yurdaer Okur ve Dolunay Soysert gibi isimlerin bulunduğu Yabani dizisi RTÜK tarafından yayın durdurma cezasına çarptırılmıştı. Final kararı alan Yabani dizisi oyuncuları son kez setten fotoğraf paylaştı.

İki sezondur izleyicisinin karşısına çıkan Yabani dizisine RTÜK​ tarafından yayın durdurma cezası verildi. Final kararı alan Yabani dizisi RTÜK'ün cezası sonrası final tarihini erkene çekti. Dün son sahnesi çekilen Yabani dizisi oyuncuları gözyaşlarına boğuldu. YABANİ DİZİSİ OYUNCULARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU RTÜK cezası sonrası 14 ve 21 Aralık'ta ekrana gelmeyecek Yabani dizisi 28 Aralık'ta ekrana dönecek. Yabani dizisi 51. bölümle final yapacak. Çekimleri tamamlayan dizi oyuncuları ise duygusal anlar yaşadı. Yabani dizisinin son çekim gününden paylaşım yapan oyuncular gözyaşlarına boğuldu. Dolunay Soysert paylaşımına; "Bir dönemi bu gece gülerek, sarılarak, ağlayarak kapadık" notunu düştü. İlgili Haberler Survivor Semih Öztürk'ün eski eşi Kurretülayn Matur dolandırıcıların eline düştü: Çok zor bir gün geçirdim Ruhi Çenet dünyanın en derin mağarasına girdi! Bir yıldan fazla süren çekimlerini yayınladı