Tgrt Haber
Haberler>Medya>Yabani dizisinin çekimleri bitti, oyuncular son pozlarını verdi! RTÜK ceza kesmişti

Yabani dizisinin çekimleri bitti, oyuncular son pozlarını verdi! RTÜK ceza kesmişti

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
13 Aralık 2024 12:16 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 12:16

Başrolünde Halit Özgür Sarı, Yurdaer Okur ve Dolunay Soysert gibi isimlerin bulunduğu Yabani dizisi RTÜK tarafından yayın durdurma cezasına çarptırılmıştı. Final kararı alan Yabani dizisi oyuncuları son kez setten fotoğraf paylaştı.

İki sezondur izleyicisinin karşısına çıkan Yabani dizisine RTÜK​ tarafından yayın durdurma cezası verildi. Final kararı alan Yabani dizisi RTÜK'ün cezası sonrası final tarihini erkene çekti. Dün son sahnesi çekilen Yabani dizisi oyuncuları gözyaşlarına boğuldu. 

YABANİ DİZİSİ OYUNCULARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU 

RTÜK cezası sonrası 14 ve 21 Aralık'ta ekrana gelmeyecek Yabani dizisi 28 Aralık'ta ekrana dönecek. Yabani dizisi 51. bölümle final yapacak. Çekimleri tamamlayan dizi oyuncuları ise duygusal anlar yaşadı. 

Yabani dizisinin çekimleri bitti, oyuncular son pozlarını verdi! RTÜK ceza kesmişti - 1. Resim

Yabani dizisinin son çekim gününden paylaşım yapan oyuncular gözyaşlarına boğuldu. Dolunay Soysert paylaşımına; "Bir dönemi bu gece gülerek, sarılarak, ağlayarak kapadık" notunu düştü. 

Yabani dizisinin çekimleri bitti, oyuncular son pozlarını verdi! RTÜK ceza kesmişti - 2. Resim

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
rtük

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...