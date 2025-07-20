Yağmur Tanrısevsin 3 projeyle geri dönüyor

Pis Yedili, Adını Feriha Koydum, İki Yabancı gibi yapımlarda rol alan Yağmur Tanrısevsin, Ana akım için proje görüşmelerine devam ederken, dijital projeler için el sıkıştı.

YAĞMUR TANRISEVSİN'DEN SÜRPRİZ PROJELER

Uzun süredir ekrandan uzak olan ve yaptığı heykeltraşlarla dikkat çeken Yağmur Tanrısevsin, bir dönem oyunculuğu bıraktı mı? gibi haberlerle gündeme geldi.

Yeni sezonda üç farklı platformda izleyicinin karşısına çıkacak olan Tanrısevsin’in projeleri şimdiden merak konusu. Yağmur Tanrısevsin 3 senenin ardından 1 sinema filmi ve 2 diziyle dijital platformda olacak.