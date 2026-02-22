Menü Kapat
 | Ebrar Oral

Yakın zamanda vefat eden Kanbolat Görkem Arslan'ı İmamoğlu Gazali dizisiyle göreceğiz! Yürekleri dağlayan dizi

TRT1'in dijital platformu Tabii'de yayına giren 'İmam Gazâlî Hüccetü’l-İslâm' dizisinde rol alan merhume oyuncu Kannolat Görkem Arslan detayı, ünlü ismin sevenlerinde duygu dolu anlar yaşatacak.

22.02.2026
22.02.2026
Büyük islam alimi İmam Gazali'nin hayatının ele alındığı 'İmam Gazâlî Hüccetü’l-İslâm' dizisinin yayın tarihi nihayet belli oldu. Başrolünde yetenekli oyuncu 'in yer aldığı ve konusu itibariyle Müslüman aleminde heyecan uyandıran 'İmam Gazâlî Hüccetü’l-İslâm' dizisi fragmanında verilen bir detay, izleyenleri üzdü.

YAKIN ZAMANDA HAYATINI KAYBEDEN KANBOLAT GÖRKEM ARSLAN'IN YENİ DİZİSİ GÖZ DOLDURACAK!

Bunca yıllık geçirdiği oyunculuk kariyerinde son yeni rolü olan ve dizi dijital platformda yayınlanmadan yaşamını yitiren Kanbolat Görkem Arslan, sevenlerine duygusal anlar yaşatacak.

Yakın zamanda vefat eden Kanbolat Görkem Arslan'ı İmamoğlu Gazali dizisiyle göreceğiz! Yürekleri dağlayan dizi

Tabii dijital platformda yayınlanacak olan yeni projelerden 'İmam Gazâlî Hüccetü’l-İslâm'ın kendi resmi sosyal medya hesabında paylaşılan fragmanda yakın zamanda hayatını kaybeden oyuncu Görkem Arslan'ın olduğu görüldü.

Yakın zamanda vefat eden Kanbolat Görkem Arslan'ı İmamoğlu Gazali dizisiyle göreceğiz! Yürekleri dağlayan dizi

Tabii'nin yeni dizisi olan 'İmam Gazâlî Hüccetü’l-İslâm'da 'Nizamülmülk' karakterini oynayan merhume oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın dizideki o sözleri, ünlü oyuncunun sevenlerinde burukluk yaşatacak.

Yakın zamanda vefat eden Kanbolat Görkem Arslan'ı İmamoğlu Gazali dizisiyle göreceğiz! Yürekleri dağlayan dizi

'Batı'nın fitnesi Hakikatın fark edilmesine vesiledir' sözlerine dikkat çekilen fragmanda, evinde aniden geçirdiği rahatsızlık sebebiyle hayatını kaybeden oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın sözleri dizinin yayınlanmasına yakın gündem oldu.

HAYATINI KAYBEDEN KANBOLAT GÖRKEM ARSLAN'IN OYNADIĞI DİĞER DİZİLER:

Yakın zamanda vefat eden Kanbolat Görkem Arslan'ı İmamoğlu Gazali dizisiyle göreceğiz! Yürekleri dağlayan dizi

Kuruluş Osman (Savcı Bey, TV Dizisi 2019-2021)

Enes Batur Gerçek Kahraman (Kan, Sinema Filmi 2013)

Bir Deli Rüzgâr (Reşat Batur, TV Dizisi 2018)

Servet (Yener Fettah, TV Dizisi 2018)

Hayat Bazen Tatlıdır (Cerrah Bey, TV Dizisi 2016)

Poyraz Karayel (TV Dizisi 2 Sezon, Sefer, 2014-2015)

Yuva (Ali, Kısa Film 2014)

Daire (Cemal, Sinema Filmi 2013)

Tatar Ramazan (TV Dizisi 2. Sezon, Savcı Ömer Yücel, 2013)

Yurt (Sinema Filmi 2011)

Yer Gök Aşk (TV Dizisi 3 Sezon, Mehmet, 2010-2012)

Ezel (Mesut Süre, TV Dizisi 2009)

Ayrılık (Ömer, TV Dizisi 2009)

Teslimiyet (Gökhan, Sinema Filmi 2009)

Hayatın Tuzu (Harun, Sinema Filmi 2009)

Ayak Altında (Ferdi, Kısa Film 2007)

Asi (TV Dizisi 2 Sezon Ali Uygur, 2007-2008)

Hatırla Sevgili (TV Dizisi 2 Sezon, Mahir Çayan, 2006-2007)

Çemberimde gül oya ( Korkut, TV Dizisi 2004)

