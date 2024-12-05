Yalan dizisi için karar çıktı! Kanal fişini çekti

05 Aralık 2024 15:19 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 15:19

Başrolünde Aslıhan Gürbüz ve Feyyaz Duman gibi isimlerin yer aldığı Yalan dizisi için kanaldan karar çıktı. Pazartesi akşamı yayın hayatına başlayan dizi cumartesi gümüne alınmasına rağmen reyting savaşlarını kaybetti.

Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu ve Serra Pirinç gibi isimlerin yer aldığı Yalan​ dizisi final​ yapıyor. Kanal Yalan dizisine süre verdi, hayranlar sosyal medyada yorum yağdırdı.

YALAN DİZİSİ FİNAL YAPIYOR

İlk olarak cumartesi günleri yayınlanan Yalan dizisi sezonun başlamasıyla beraber pazartesi günleri yayın hayatına devam etti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kulis haberlerine göre Yalan dizisinin ekran macerası 30. Bölümle son bulacak. Diziyi son olarak başarılı yazar ve yönetmen Ersoy Güler çekiyor.

2024 YILINDA BİRÇOK DİZİ ERKEN FİNAL KARARI ALDI

Aşka Düşman, Ne Gemiler Yaktım, Kopuk, Senden Önce, Yan Oda, Yaban Çiçekleri, korkma Ben Yanındayım, Kötü Kan, Kara Dut ve Gizli Bahçe gibi yapımlar 2024 yılında ekrana erken veda eden yapımlar oldu.