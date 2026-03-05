Yalı Çapkını dünyaya açılıyor! Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu’nun dizisi Latin Amerika yolunda!

Başrollerinde Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu’nun yer aldığı Yalı Çapkını, uluslararası yayın ağını genişletmeye devam ediyor. Türkiye’de elde ettiği yüksek izlenme oranlarının ardından birçok ülkede yayınlanmaya başlayan dizi, şimdi de Dominik Cumhuriyeti’nde ekranlara gelmeye başladı. Aşk, aile ve entrika dolu hikayesiyle dikkat çeken yapım, Latin Amerika’da da merakla karşılandı. Dizinin yayınlanmasının ardından sosyal medyada çok sayıda yorum yapılırken, izleyicilerin başrol oyuncularına yoğun ilgi gösterdiği görüldü. Türk dizilerinin küresel başarısına yeni bir örnek olarak gösterilen Yalı Çapkını’nın bölgede geniş bir izleyici kitlesine ulaşması bekleniyor.

YALI ÇAPKINI DİZİSİ DOMİNİK CUMHURİYETİ’NDE!

aşrollerini Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu’nun paylaştığı sevilen dizi, şimdi de Dominik Cumhuriyeti’nde izleyiciyle buluşmaya başladı. Türk dizilerinin son yıllarda dünya genelinde artan popülaritesine güçlü bir örnek olarak gösterilen yapım, Latin Amerika’daki televizyon izleyicilerinin de dikkatini çekmeyi başardı.

Aşk, aile ilişkileri ve entrika dolu hikayesiyle dikkat çeken dizi, yayınlandığı ülkelerde olduğu gibi Dominik Cumhuriyeti’nde de merakla karşılandı. Dizinin ilk bölümlerinin ekrana gelmesinin ardından sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapılırken, özellikle başrol oyuncularının performansı izleyiciler tarafından yoğun ilgi gördü.

Türk televizyon sektörünün uluslararası alandaki başarısını gözler önüne seren bu gelişme, sektör temsilcileri tarafından da önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Daha önce birçok Avrupa, Orta Doğu ve Latin Amerika ülkesinde yayınlanan dizi, Dominik Cumhuriyeti ile birlikte yeni bir pazara daha ulaşmış oldu. Yapımın önümüzdeki süreçte bölgede geniş bir izleyici kitlesine ulaşması bekleniyor.

YALI ÇAPKINI DİZİSİ KONUSU

Gaziantep'in saygın ailelerinden Korhan Ailesinin direği Halis Ağa, hovarda torunu Ferit'in yaptığı son olaydan sonra evlendirilmesine karar verir. Ferit için Antep'ten bulunan gelin adayı sonrası başlayan düğün hazırlıkları yeni maceraları beraberinde getirir.

YALI ÇAPKINI OYUNCU KADROSU

Afra Saraçoğlu - Seyran Şanlı

Mert Ramazan Demir - Ferit Korhan

Çetin Tekindor - Halis Korhan

Gülçin Santırcıoğlu - İfakat Korhan

Şerif Sezer -Hatice "Hattuç" Şanlı

Emre Altuğ - Orhan Korhan

Gözde Kansu - Gülgün Korhan

Ersin Arıcı -Abidin Korhan

Beril Pozam - Suna Şanlı

Hülya Duyar - Şefika

Diren Polatoğulları - Kazım Şanlı

Sezin Bozacı - Esme Şanlı

Yiğit Tuncay - Latif

Türkü Su Demirel - Serpil Keskin

Armağan Oğuz - Karam

Arif Selçuk – Cengiz

YALI ÇAPKINI DİZİSİ HAKKINDA BİLGİ

OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin ve Alptekin Bozkurt'un üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger, Leyla Uslu Oter, Ekin Akçay, Çağrı Çam ve Zeynep Bonçe'nin kaleme aldığı, dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor paylaşmaktadır. 3 sezondan oluşan dizi, 4 Nisan 2025 tarihinde yayımlanan 101. bölümü ile final yaparak sona erdi.