Yalı Çapkını oyuncuları Buçe Buse Kahraman ve Şerif Sezer aylar sonra buluştu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Taş Plaklardaki Unutulan Şarkılar 2 konserinin onur konukları arasında oyuncu Şerif Sezer de vardı. Usta oyuncu Teşkilat dizisinin 2 genç yıldızıyla buluştu. Şerif Sezer'in Yalı Çapkını dizisinde beraber rol aldığı Buçe Buse Kahraman ile karesine de beğeni yağdı.
Yalı Çapkını dizisinde Pelin karakteriyle yer alan Buçe Buse Kahraman ve Hattuç karakteriyle yer alan usta oyuncu Şerif Sezer, aylar sonra yan yana poz verdi.
Usta oyuncu etkinlikte “Benim Adım Melek” dizisinde beraber çalıştığı Rabia Soytürk ve Yalı Çapkını’nda beraber kamera karşısına geçtiği Buçe Buse Kahraman’la bir araya geldi. Teşkilat dizisinde rol alan iki genç yıldız konseri beraber izledi.
12 Aralık 1946 Mudanya doğumlu Şerif Sezer, Sinan Çetin'in yönettiği 1980 yapımı Bir Günün Hikâyesi adlı filmle sinema oyunculuğuna başladı. Oyuncu Babam ve Oğlum dizisiyle popüler oldu ve peş peşe; Asmalı Konak, Karagül, Lale Devri, Çarpıntı gibi yapımlarda rol aldı.