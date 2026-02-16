Menü Kapat
Medya
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Yalı Çapkını oyuncuları Buçe Buse Kahraman ve Şerif Sezer aylar sonra buluştu

Yayınlandığı döneme damga vuran Yalı Çapkını, 2025 yılında final oldu. Başrolünde Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu gibi isimleri buluşturan Yalı Çapkını oyuncuları Buçe Buse Kahraman ve Şerif Sezer aylar sonra yan yana geldi.

Yalı Çapkını oyuncuları Buçe Buse Kahraman ve Şerif Sezer aylar sonra buluştu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.02.2026
saat ikonu 10:15
|
GÜNCELLEME:
16.02.2026
saat ikonu 10:22

Taş Plaklardaki Unutulan Şarkılar 2 konserinin onur konukları arasında oyuncu Şerif Sezer de vardı. Usta oyuncu Teşkilat dizisinin 2 genç yıldızıyla buluştu. Şerif Sezer'in Yalı Çapkını dizisinde beraber rol aldığı Buçe Buse Kahraman ile karesine de beğeni yağdı.

HABERİN ÖZETİ

Yalı Çapkını oyuncuları Buçe Buse Kahraman ve Şerif Sezer aylar sonra buluştu

Taş Plaklardaki Unutulan Şarkılar 2 konserinin onur konuğu Şerif Sezer, Yalı Çapkını dizisindeki rol arkadaşı Buçe Buse Kahraman ve Benim Adım Melek dizisinden Rabia Soytürk ile bir araya geldi.
Şerif Sezer, Taş Plaklardaki Unutulan Şarkılar 2 konserinin onur konuğuydu.
Usta oyuncu, Teşkilat dizisinin 2 genç yıldızıyla buluştu.
Şerif Sezer, Yalı Çapkını dizisindeki rol arkadaşı Buçe Buse Kahraman ile bir araya geldi.
Şerif Sezer, Benim Adım Melek dizisinde beraber çalıştığı Rabia Soytürk ile de buluştu.
Şerif Sezer 12 Aralık 1946 Mudanya doğumludur.
YALI ÇAPKINI OYUNCULARI AYLAR SONRA YAN YANA

Yalı Çapkını dizisinde Pelin karakteriyle yer alan Buçe Buse Kahraman ve Hattuç karakteriyle yer alan usta oyuncu Şerif Sezer, aylar sonra yan yana poz verdi.

Yalı Çapkını oyuncuları Buçe Buse Kahraman ve Şerif Sezer aylar sonra buluştu

Usta oyuncu etkinlikte “Benim Adım Melek” dizisinde beraber çalıştığı Rabia Soytürk ve Yalı Çapkını’nda beraber kamera karşısına geçtiği Buçe Buse Kahraman’la bir araya geldi. Teşkilat dizisinde rol alan iki genç yıldız konseri beraber izledi.

Yalı Çapkını oyuncuları Buçe Buse Kahraman ve Şerif Sezer aylar sonra buluştu

ŞERİF SEZER KAÇ YAŞINDA?

12 Aralık 1946 Mudanya doğumlu Şerif Sezer, Sinan Çetin'in yönettiği 1980 yapımı Bir Günün Hikâyesi adlı filmle sinema oyunculuğuna başladı. Oyuncu Babam ve Oğlum dizisiyle popüler oldu ve peş peşe; Asmalı Konak, Karagül, Lale Devri, Çarpıntı gibi yapımlarda rol aldı.

Yalı Çapkını oyuncuları Buçe Buse Kahraman ve Şerif Sezer aylar sonra buluştu

YALI ÇAPKINI OYUNCULARI

  • Mert Ramazan Demir,
  • Afra Saraçoğlu,
  • Beril Pozam,
  • Çetin Tekindor, Gülçin Santırcıoğlu,
  • Diren Polatoğulları
  • Buçe Buse Kahraman,
  • Gözde Kansu,
  • Öznur Serçeler
