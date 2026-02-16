Yalı Çapkını oyuncuları Buçe Buse Kahraman ve Şerif Sezer aylar sonra buluştu

Taş Plaklardaki Unutulan Şarkılar 2 konserinin onur konukları arasında oyuncu Şerif Sezer de vardı. Usta oyuncu Teşkilat dizisinin 2 genç yıldızıyla buluştu. Şerif Sezer'in Yalı Çapkını dizisinde beraber rol aldığı Buçe Buse Kahraman ile karesine de beğeni yağdı.

YALI ÇAPKINI OYUNCULARI AYLAR SONRA YAN YANA

Yalı Çapkını dizisinde Pelin karakteriyle yer alan Buçe Buse Kahraman ve Hattuç karakteriyle yer alan usta oyuncu Şerif Sezer, aylar sonra yan yana poz verdi.

Usta oyuncu etkinlikte “Benim Adım Melek” dizisinde beraber çalıştığı Rabia Soytürk ve Yalı Çapkını’nda beraber kamera karşısına geçtiği Buçe Buse Kahraman’la bir araya geldi. Teşkilat dizisinde rol alan iki genç yıldız konseri beraber izledi.

ŞERİF SEZER KAÇ YAŞINDA?

12 Aralık 1946 Mudanya doğumlu Şerif Sezer, Sinan Çetin'in yönettiği 1980 yapımı Bir Günün Hikâyesi adlı filmle sinema oyunculuğuna başladı. Oyuncu Babam ve Oğlum dizisiyle popüler oldu ve peş peşe; Asmalı Konak, Karagül, Lale Devri, Çarpıntı gibi yapımlarda rol aldı.

