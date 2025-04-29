Yalı Çapkını'nın Kazım'ı Diren Polatoğulları yeni diziye başlıyor

DİREN POLATOĞULLARI KİMDİR?

12 Şubat 1980 doğumlu Diren Polatoğulları, oyunculuğa 2009 yılında başlamıştır. Bugüne kadar Kurtlar Vadisi Pusu, Saklı Hayatlar, Aşk ve Devrim, Bir Ses Böler Geceyi, Kurtuluş Son Durak, Üsküdar'a Giderken, Karadayı gibi dizilerde rol aldı.