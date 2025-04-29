Yalı Çapkını'nın Kazım'ı Diren Polatoğulları yeni diziye başlıyor

Yalı Çapkını dizisinde oynadığı Kazım karakteriyle büyük beğeni toplayan Diren Polatoğulları, dizinin final yapmasının ardından yeni proje hazırlıklarına başladı.
Başrolünde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde Kazım karakteriyle sevilen Diren Polatoğulları, dizisnin bitmesinin ardından “Kaosun Anatomisi” dizisiyle el sıkıştı.
Diren Polatoğulları “Kaosun Anatomi”sinin kadrosuna katıldı. Başarılı aktör dizide İstanbul’daki gayrimeşru alemin kumar ve eğlence bölümünü yöneten etkili isimlerden “Rıza” rolüyle seyircisinin karşısına çıkacak.
Bugün başlayan “Kaosun Anatomisi” dizisinin kadrosunda Aytaç Şaşmaz (Ozan), Serra Arıtürk (Elif), Erol Babaoğlu (Kenan) başlıca rolleri paylaşıyor. Ekin Pandir’in yönettiği dizinin kadrosuna son olarak Diren Polatoğulları katıldı.