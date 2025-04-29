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 | Dilek Ulusan

Yalı Çapkını'nın Kazım'ı Diren Polatoğulları yeni diziye başlıyor

Yalı Çapkını dizisinde oynadığı Kazım karakteriyle büyük beğeni toplayan Diren Polatoğulları, dizinin final yapmasının ardından yeni proje hazırlıklarına başladı.

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Yalı Çapkını'nın Kazım'ı Diren Polatoğulları yeni diziye başlıyor
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
29.04.2025
saat ikonu 12:23
|
GÜNCELLEME:
29.04.2025
saat ikonu 12:23

Başrolünde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde Kazım karakteriyle sevilen Diren Polatoğulları, dizisnin bitmesinin ardından “Kaosun Anatomisi” dizisiyle el sıkıştı.

DİREN POLATOĞULLARI'NDAN YENİ PROJE

Diren Polatoğulları “Kaosun Anatomi”sinin kadrosuna katıldı. Başarılı aktör dizide İstanbul’daki gayrimeşru alemin kumar ve eğlence bölümünü yöneten etkili isimlerden “Rıza” rolüyle seyircisinin karşısına çıkacak.

Yalı Çapkını'nın Kazım'ı Diren Polatoğulları yeni diziye başlıyor

Bugün başlayan “Kaosun Anatomisi” dizisinin kadrosunda Aytaç Şaşmaz (Ozan), Serra Arıtürk (Elif), Erol Babaoğlu (Kenan) başlıca rolleri paylaşıyor. Ekin Pandir’in yönettiği dizinin kadrosuna son olarak Diren Polatoğulları katıldı.

Yalı Çapkını'nın Kazım'ı Diren Polatoğulları yeni diziye başlıyor
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Sıkça Sorulan Sorular

DİREN POLATOĞULLARI KİMDİR?
12 Şubat 1980 doğumlu Diren Polatoğulları, oyunculuğa 2009 yılında başlamıştır. Bugüne kadar Kurtlar Vadisi Pusu, Saklı Hayatlar, Aşk ve Devrim, Bir Ses Böler Geceyi, Kurtuluş Son Durak, Üsküdar'a Giderken, Karadayı gibi dizilerde rol aldı.
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