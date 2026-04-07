Yapay Zekâ ve Telif Çalıştayı: Müzik sektörünün geleceği masaya yatırıldı

İstanbul’da gerçekleştirilen “Yapay Zekâ Çağında Müzik Alanında Telif Haklarının Geleceği Çalıştayı”, Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM)’ın öncülüğünde sektörün en kritik başlıklarını gündeme taşıdı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle düzenlenen etkinlikte, yapay zekânın müzik üretimi ve telif hakları üzerindeki etkileri kapsamlı şekilde ele alındı.

MESAM: TELİF MÜCADELESİNİN MERKEZİNDE

Çalıştayın en dikkat çeken mesajları, MESAM Yönetim Kurulu Başkanı Recep Ergül’ün açıklamalarında öne çıktı. Ergül, fikri mülkiyet alanındaki mücadelenin temel aktörlerinin meslek birlikleri olduğuna vurgu yaparak, Türkiye’nin son yıllarda telif ve lisanslama alanında önemli bir ivme yakaladığını ifade etti.

MESAM’ın sektördeki rolünü güçlendirdiğini belirten Ergül, özellikle genişletilmiş lisanslama modelinin yapay zekâ kaynaklı telif sorunlarına çözüm olabileceğini dile getirdi. Bu modelin, hem hak sahiplerinin korunması hem de teknolojik gelişmelerin sağlıklı ilerlemesi açısından kritik olduğunun altını çizdi.

YAPAY ZEKÂ VE TELİF: YENİ DÖNEMİN KRİTİK BAŞLIĞI

Çalıştayda, yapay zekâ ile üretilen eserlerin mevcut müzik birikiminden beslendiği ve bu durumun telif hakkı ihlallerine yol açabileceği vurgulandı. MESAM’ın da savunduğu temel yaklaşım, bu üretim süreçlerinin hak temelli ve lisansa bağlı bir sistem içinde yürütülmesi gerektiği yönünde oldu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan da konuşmasında, hızla gelişen teknolojinin telif alanında yeni sorunlar doğurduğunu belirterek, bu alanda yapılacak düzenlemelerin önemine dikkat çekti.

ULUSAL VE ULUSLARARASI KATILIM

Akademisyenler, hukukçular ve sektör temsilcilerinin yoğun katılım gösterdiği çalıştayda;

Yapay zekâ ile üretilen eserlerin hukuki statüsü

Eğitim verisi olarak eser kullanımı

Uluslararası telif düzenlemeleri

Avrupa Birliği’nin yapay zekâ politikaları gibi başlıklar detaylı şekilde tartışıldı.

ORTAK MESAJ: HAK TEMELLİ BİR GELECEK

Çalıştayın sonunda verilen en güçlü mesaj ise netti:

Yapay zekâ çağında müzik üretimi değişse de, eser sahibinin hakkı korunmak zorunda.

MESAM’ın aktif rol üstlendiği bu buluşma, Türkiye’nin telif politikalarında daha güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya geçişi için önemli bir adım olarak değerlendirildi.