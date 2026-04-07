Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Yapay Zekâ ve Telif Çalıştayı: Müzik sektörünün geleceği masaya yatırıldı

İstanbul’da düzenlenen “Yapay Zekâ Çağında Müzik Alanında Telif Haklarının Geleceği Çalıştayı”, MESAM’ın güçlü katkısı ve sektör paydaşlarını bir araya getiren rolüyle dikkat çekti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.04.2026
saat ikonu 14:08
|
İstanbul’da gerçekleştirilen “Yapay Zekâ Çağında Müzik Alanında Telif Haklarının Geleceği Çalıştayı”, Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM)’ın öncülüğünde sektörün en kritik başlıklarını gündeme taşıdı. ’nın desteğiyle düzenlenen etkinlikte, yapay zekânın müzik üretimi ve telif hakları üzerindeki etkileri kapsamlı şekilde ele alındı.

MESAM: TELİF MÜCADELESİNİN MERKEZİNDE

Çalıştayın en dikkat çeken mesajları, MESAM Yönetim Kurulu Başkanı Recep Ergül’ün açıklamalarında öne çıktı. Ergül, fikri mülkiyet alanındaki mücadelenin temel aktörlerinin meslek birlikleri olduğuna vurgu yaparak, Türkiye’nin son yıllarda telif ve lisanslama alanında önemli bir ivme yakaladığını ifade etti.

MESAM’ın sektördeki rolünü güçlendirdiğini belirten Ergül, özellikle genişletilmiş lisanslama modelinin yapay zekâ kaynaklı telif sorunlarına çözüm olabileceğini dile getirdi. Bu modelin, hem hak sahiplerinin korunması hem de teknolojik gelişmelerin sağlıklı ilerlemesi açısından kritik olduğunun altını çizdi.

YAPAY ZEKÂ VE TELİF: YENİ DÖNEMİN KRİTİK BAŞLIĞI

Çalıştayda, yapay zekâ ile üretilen eserlerin mevcut müzik birikiminden beslendiği ve bu durumun telif hakkı ihlallerine yol açabileceği vurgulandı. MESAM’ın da savunduğu temel yaklaşım, bu üretim süreçlerinin hak temelli ve lisansa bağlı bir sistem içinde yürütülmesi gerektiği yönünde oldu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan da konuşmasında, hızla gelişen teknolojinin telif alanında yeni sorunlar doğurduğunu belirterek, bu alanda yapılacak düzenlemelerin önemine dikkat çekti.

ULUSAL VE ULUSLARARASI KATILIM

Akademisyenler, hukukçular ve sektör temsilcilerinin yoğun katılım gösterdiği çalıştayda;

  • Yapay zekâ ile üretilen eserlerin hukuki statüsü
  • Eğitim verisi olarak eser kullanımı
  • Uluslararası telif düzenlemeleri
  • Avrupa Birliği’nin yapay zekâ politikaları gibi başlıklar detaylı şekilde tartışıldı.

ORTAK MESAJ: HAK TEMELLİ BİR GELECEK

Çalıştayın sonunda verilen en güçlü mesaj ise netti:

Yapay zekâ çağında müzik üretimi değişse de, eser sahibinin hakkı korunmak zorunda.

MESAM’ın aktif rol üstlendiği bu buluşma, Türkiye’nin telif politikalarında daha güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya geçişi için önemli bir adım olarak değerlendirildi.

ETİKETLER
#yapay zeka
#kültür ve turizm bakanlığı
#Music
#Mesam
#Müzik Sektörü
#Telif Hakları
#Fikri Mülkiyet
#Müzik Teknolojileri
#Hukuki Statü
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.