Yaren Güldiken, Uzak Şehir'e veda mı ediyor? Uzak Şehir dizisi yeni bölümde Pakize ölecek mi?

Yönetmen koltuğunda Yıldız Aşanboğa, Ahmet Katıksız ve Emre Aybek'in oturduğu Uzak Şehir dizisi, yayınlandığı ilk günden bu yana izleyiciler arasında büyük bir ilgi ile takip ediliyor. Kanal D ekranlarının sevilen yapımı Uzak Şehir' e Meryem karakterinin dahil olmasıyla birlikte reytinglerde ciddi bir düşüş yaşanır iken dizinin yayınlanan son bölümlerinde yaşanan olaylar yeniden reytingleri yükseltti. Pazartesi akşamlarının en çok izlenen dizilerinden olan Uzak Şehir'in 61. bölümünde ekrana verilen bir sahne, izleyicileri sosyal medyada isyan ettirdi. 11 Mayıs Pazartesi günü yayınlanan bölüm finalinde; Meryem ile Pakize'ye kamyonet çarpması, dizinin sıkı takipçilerinin yüreklerini ağzına getirdi. Kötü bir şekilde kaza geçiren Pakize ve Meryem'in diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu. Peki Uzak Şehir'de Pakize'yi oynayan Yaren Güldiken ile Meryem'i ekrana taşıyan Ceren Moray, diziden ayrılacak mı? Uzak Şehir dizisinde Pakize ile Meryem ölecek mi?

UZAK ŞEHİR DİZİSİ 61. BÖLÜMDE YÜREKLERİ AĞZA GETİREN KORKUNÇ SAHNE!

Pazartesi günlerinin en iddialı dizilerinden biri olup, yoğun bir izleyici kitlesi bulunan Uzak Şehir dizisi, ekrana gelen son bölümüyle izleyicileri ekran başında tutsak etti.

Başrolünde Ozan Akbaba ile Sinem Ünsal'ın yer aldığı Uzak Şehir'de; Cihan Deniz ve Alya'nın kaçırılması, Cihan’ı bu zamana dek hiç görülmemiş bir arayışın içine sokarken, çıkan çatışmanın ardında Deniz ile Alya, Nikola'nın adamları aracılığıyla yeniden kaçırılır.

Heyecan verici bölümün final sahnesinde ise Kadir, verdiği sözü tutarak sevdiği kadın olan Pakize'yi ailesinden ister.

Belkide hayatının en mutlu günü olan bu günde Feyyaz'ın planladığı hain pusu, tüm konağın kana bulanmasına yol açar. Yürekleri ağza getiren bu sahne sonrasında ise Uzak Şehir fanları arama motorunda, "Uzak Şehir Pakize ile Meryem öldü mü?" sorularına yöneldi.

UZAK ŞEHİR SON BÖLÜMDE KAMYON SAHNESİ GÜNDEM OLDU!



Dizinin dün akşamki ekrana verilen bölümünde Pakize, Alya ve Meryem'e kamyonet çarpıyor. Baştan aşağı kanlara gömülen Pakize'nin durumu bir haylü ağır görünse de dizideki hikayesinin bitip bitmeyeceğine yönelik net bir açıklama bulunmuyor.

Pakize ile birlikte Meryem'in de bu kazadan ciddi bir hasar alması, ünlü oyuncunun diziden çıkabileceği yöndeki düşünceleri de gündeme getirdi.

Meryem karakterinin dizinin senaryosuna dahil edilmesi Alya ile Cihan'ın büyük aşkı arasında set olarak görüldüğünden izleyiciler, Meryem'i bir türlü kabullenememişti.

'Meryem' karakterinin diziye dahil olması itibariyle reytinglerde düşüş yaşanması da ayrılık iddialarını pekiştirdi. Senaristlerin bu iki ismin hikayedeki akibetine yönelik ne karar vereceği merakla bekleniyor.

YAREN GÜLTEKİN, DİZİDEN AYRILIYOR MU?

'Uzak Şehir' dizisinde konağın hizmetlisi ve Kadir'in de sevdalısı olan Pakize'nin hikayedeki rolünün sonlanıp sonlanmadığı izleyicilerin merak duygusunu tetikledi.

Uzak Şehir dizisinde Pakize'yi üstlenen Yaren Güldiken'in diziden ayrılacağına yönelik herhangi bir açıklaması bulunmuyor.