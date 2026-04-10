Yasak Elma kadrosundan Eda Ece çıktı mı? Başarılı oyuncu yeni bir projeyle izleyici karşısına çıkacak iddiası

Yasak Elma dizisinin yeni sezon bölümünde yer aldığı söylenen Eda Ece hakkında sıcak bir gelişme yaşandı. Ünlü oyuncu yeni bir projeyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Medya kulislerinde yer alan bilgilere göre başarılı oyuncu, yapımcı Polat Yağcı tarafından televizyona kazandırılacak yeni projelerden biri olan “Düğünümüz Var” kod adlı dizide rol alacak.

EDA ECE YASAK ELMA YENİ SEZONUNDA NEDEN YOK?

Yasak Elma dizisinde oynadığı Yıldız karakteriyle geniş kitleler tarafından tanın Eda Ece ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde Yasak Elma yeni sezon bölümleri için eski kadronun yeniden bir araya geldiği söylenmişti. Dizinin hayranları bu duruma sevinirken, beklenmedik bir gelişme gerçekleşti.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre Poll Films’in patronu Polat Yağcı peş peşe çektiği filmlerle sinema salonlarını hareketlendirdikten sonra şimdi de televizyona çekeceği iki yeni diziyle adından söz ettirmeye hazırlanıyor. İlk dizi bir aile komedisi olacak. Diziye yıldız isimlerden oluşan bir kadro hazırlanıyor.

Aile komedisi türünde hazırlanan yapımın güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çektiği belirtilirken, Eda Ece’nin projede usta oyuncu Binnur Kaya ile başrolü paylaşacağı iddia edildi.

EDA ECE DÜĞÜNÜMÜZ VAR KOD ADI KADROSUNDA!

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, yeniden çekilmesi gündeme gelen fenomen dizi Yasak Elma’dan teklif alan ve görüşmeler yapan Eda Ece’nin bu sırada yeni bir iş yapmak istediği ve “Düğünümüz Var”da oynamaya karar verdiği ortaya çıktı.

Başarılı oyuncunun rol arkadaşı ise ülkemizin en başarılı oyuncularından Binnur Kaya oldu. Mustafa Kotan’ın yöneteceği dizinin ekibi son dönemin en renkli kadrosu olarak da dikkat çekecek.