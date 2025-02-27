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 | Dilek Ulusan

Yayın yasağı kalktı! Şakir Paşa'nın torunundan imalı sözler geldi

Şakir Paşa ailesinin 6 üyesi "Şakir Paşa Ailesi Mucizeler ve Skandallar" dizisi hakkında başvuru yapmış ve yayın yasağı kararı aldırmıştı. Yapımcı ve ailesi arasında yaşanan kriz çözüldü. Yasağın kalmasının ardından torun Deniz Kabaağaçlı’dan manidar bir paylaşım geldi.

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Yayın yasağı kalktı! Şakir Paşa'nın torunundan imalı sözler geldi
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
27.02.2025
saat ikonu 10:03
|
GÜNCELLEME:
27.02.2025
saat ikonu 10:06

Başrolünde Vahide Perçin ve Fırat Tanış'ın yer aldığı Şakir Paşa Ailesi dizisi Şakir Paşa'nın torunlarının aldırdığı kararla yayından kaldırılmıştı. Dizinin yapımcısı ve aile üyeleri arasında yaşanan kriz çözüldü, dizinin yeni bölüm yayın tarihi de belli oldu.

ŞAKİR PAŞA'NIN TORUNUNDAN MANİDAR PAYLAŞIM

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Şakir Paşa Ailesi dizisinin yayın yasağı aile fertlerinin feragatı sonrası kalktı. Yasak kararı hakkında açıklama yapan torun iş danışmanı Deniz Kabaağaç, takipçilerin “Bu kadar zaman ikna olmayıp şimdi nasıl ikna oldular acaba?” sorusuna “Bu soruyu bana değil onlara sorsanız daha iyi olmaz mı? 🙂 Bilmiyorum gerçekten. Merak da etmiyorum doğrusu, benim için önemli olan tedbirin kalkmasıydı ve o da oldu. Yasaklamak ne demek!”cevabını verdi. Deniz Kabaağaç, “Benim tabii ki çok beğendiğim, az beğendiğim ya da eleştirdiğim yanları var ama bu her konuda böyle. Bana kalsa Karamozov Kardeşleride eleştiririm. Mesele o değil bence , mesele bir “pièce artistique” asla yasaklanmamalı. Beğensek de beğenmesek de. Niye böyle esinlendin diye de sorulmaz ve söylenmez. Bu gökyüzünü mor yapan bir ressama gökyüzü mor değil mavi sen yanlış yapmışsın demeye benziyor 🙂 Tabii bazısı der o ayrı konu… İlk başından beri söylüyorum bu bir dizi belgesel değil” paylaşımlarını yaptı.

Manidar bir paylaşım yapan torun Deniz Kabaağaçlı "Bugünkü gelişmelerden sonra Şakir Paşa Ailesi bazı fertlerinin tepkisi Soldan, Aliye Hala, Fahrülnissa Hala, Şirin Halanın eşi, Şirin Hala, Ayşe Hala, Füreya Hala. Bu arada bu gün Hakkiye Hala’nın doğum günü…” mesajını yayınladı.

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