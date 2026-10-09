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Medya
Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 19:16
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 19:16

Yemekteyiz'de bu hafta kim kazandı, birinci oldu? 9 Ekim Yemekteyiz’de büyük ödülün sahibi

Tv8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu belli oldu. 9 Ekim Cuma günü yayınlanan yeni bölümde bu hafta büyük ödülün sahibi olan isim netleşti.

Avatar
Editor
 Gonca Işık
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Yemekteyiz'de bu hafta kim kazandı, birinci oldu? 9 Ekim Yemekteyiz’de büyük ödülün sahibi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 19:16
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 19:16

TV8 ekranlarının sevilen programı ile 'de bu haftanın kazananı belli oldu. Rakiplerini ağırlayan yarışmacılar yaptıkları menü ile yüksek puan almayı amaçlarken haftanın finalinde 250 bin TL'lik büyük ödülün sahibi belli oldu.

YEMEKTEYİZ BU HAFTA KİM KAZANDI?

Bu hafta rakiplerini ağırlayan yarışmacılar en yüksek puanı almak için mücadele ederken bir isim 250 bin TL'nin sahibi oldu. 

Yemekteyiz'de bu hafta kim kazandı, birinci oldu? 9 Ekim Yemekteyiz’de büyük ödülün sahibi

Bu hafta Zuhal Topal ile Yemekteyiz programında haftanın birincisi oldu ve 250 bin TL kazandı. Bu hafta ekranlara gelen bölümde kazanan isim Meryem oldu.

Yemekteyiz'de bu hafta kim kazandı, birinci oldu? 9 Ekim Yemekteyiz’de büyük ödülün sahibi

YEMEKTEYİZ'DE BU HAFTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Sevgi Durmuş, Huriye Şahinoğlu, Murat Kılınç, Hasan Mert Sağlam ve Meryem Eroğlu'nun yarıştığı bu haftada 9 Ekim günü haftanın finali yaşandı. Yarışmacılardan ve Zuhal Topal'dan aldığı puan ile en yüksek puanı alan isim ise Meryem oldu. Böylece bu haftanın birincisi Meryem oldu.

Yemekteyiz'de bu hafta kim kazandı, birinci oldu? 9 Ekim Yemekteyiz’de büyük ödülün sahibi

YEMEKTEYİZ BÜYÜK ÖDÜLÜN SAHİBİ KİM OLDU 9 EKİM?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal ile Yemekteyiz'de bu haftanın birincisi belli oldu. Rakiplerinden aldığı puanların toplamında en yüksek puanı alan Meryem, 250 bin TL'lik büyük ödülün sahibi oldu.

Yemekteyiz'de bu hafta kim kazandı, birinci oldu? 9 Ekim Yemekteyiz’de büyük ödülün sahibi

YEMEKTEYİZ BU HAFTANIN YARIŞMACILARI

  • Sevgi Durmuş
  • Huriye Şahinoğlu
  • Murat Kılınç
  • Hasan Mert Sağlam
  • Meryem Eroğlu
ETİKETLER
#meryem
#Zuhal Topal
#Yemekteyiz
#9 Ekim
#250 Bin Tl
#Medya
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