Yemekteyiz'de bu hafta kim kazandı, birinci oldu? 9 Ekim Yemekteyiz’de büyük ödülün sahibi

TV8 ekranlarının sevilen programı Zuhal Topal ile Yemekteyiz'de bu haftanın kazananı belli oldu. Rakiplerini ağırlayan yarışmacılar yaptıkları menü ile yüksek puan almayı amaçlarken haftanın finalinde 250 bin TL'lik büyük ödülün sahibi belli oldu.

YEMEKTEYİZ BU HAFTA KİM KAZANDI?

Bu hafta rakiplerini ağırlayan yarışmacılar en yüksek puanı almak için mücadele ederken bir isim 250 bin TL'nin sahibi oldu.

Bu hafta Zuhal Topal ile Yemekteyiz programında haftanın birincisi Meryem oldu ve 250 bin TL kazandı. Bu hafta ekranlara gelen bölümde kazanan isim Meryem oldu.

YEMEKTEYİZ'DE BU HAFTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Sevgi Durmuş, Huriye Şahinoğlu, Murat Kılınç, Hasan Mert Sağlam ve Meryem Eroğlu'nun yarıştığı bu haftada 9 Ekim günü haftanın finali yaşandı. Yarışmacılardan ve Zuhal Topal'dan aldığı puan ile en yüksek puanı alan isim ise Meryem oldu. Böylece bu haftanın birincisi Meryem oldu.

YEMEKTEYİZ BÜYÜK ÖDÜLÜN SAHİBİ KİM OLDU 9 EKİM?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal ile Yemekteyiz'de bu haftanın birincisi belli oldu. Rakiplerinden aldığı puanların toplamında en yüksek puanı alan Meryem, 250 bin TL'lik büyük ödülün sahibi oldu.

YEMEKTEYİZ BU HAFTANIN YARIŞMACILARI