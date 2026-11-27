TV8 ekranlarının sevilen yarışması Yemekteyiz'de heyecan devam ederken bu haftanın kazananı belli oldu. Rakipleri ve Zuhal Topal'dan en yüksek puanı alan isim 250 bin TL'lik büyük ödülün sahibi oldu.

ZUHAL TOPAL İLE YEMEKTEYİZ SON BÖLÜMDE KİM KAZANDI?

Zuhal Topal'ın sunumu ile ekranlara gelen Yemekteyiz programında heyecan dolu bir hafta daha sona erdi. 5 gün boyunca rakiplerini ağırlayan yarışmacılar arasında en yüksek puanı alan isim haftanın birincisi oldu. Puan tablosuna göre bu haftanın kazananı Özlem oldu.

YEMEKTEYİZ'DE BU HAFTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Ekranların sevilen yarışması Zuhal Topal ile Yemekteyiz'de bu hafta kıyasıya mücadele sona erdi. Haftanın final gününde yarışmacıların aldığı toplam puanlara ulaşıldı. En yüksek puanı alarak büyük ödülün sahibi olan isim Özlem oldu. Özlem, 250 bin TL'lik büyük ödülün kazananı olarak haftayı tamamladı.

SON BÖLÜMDE BU HAFTA KİM KAZANDI 27 KASIM CUMA?

Zuhal Topal'ın sunumu ile Tv8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz programında bir hafta daha tamamlandı. 5 yarışmacının yarıştığı haftanın sonunda ise bir isim büyük ödülün sahibi oldu. Puan tablosuna göre en yüksek puanı alan kişi Özlem oldu.

YEMEKTEYİZ BU HAFTANIN YARIŞMACILARI 27 KASIM

Bu hafta rakiplerini ağırlayan yarışmacılardan bir tanesi büyük ödülün sahibi oldu. Bu hafta yarışanların isimleri:

Christina Hanım

Şenay Hanım

Caner Bey

Özlem Hanım

Adem Bey