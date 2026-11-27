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İstanbul
TV8 ekranlarının sevilen yarışması Yemekteyiz'de heyecan devam ederken bu haftanın kazananı belli oldu. Rakipleri ve Zuhal Topal'dan en yüksek puanı alan isim 250 bin TL'lik büyük ödülün sahibi oldu.
Zuhal Topal'ın sunumu ile ekranlara gelen Yemekteyiz programında heyecan dolu bir hafta daha sona erdi. 5 gün boyunca rakiplerini ağırlayan yarışmacılar arasında en yüksek puanı alan isim haftanın birincisi oldu. Puan tablosuna göre bu haftanın kazananı Özlem oldu.
Ekranların sevilen yarışması Zuhal Topal ile Yemekteyiz'de bu hafta kıyasıya mücadele sona erdi. Haftanın final gününde yarışmacıların aldığı toplam puanlara ulaşıldı. En yüksek puanı alarak büyük ödülün sahibi olan isim Özlem oldu. Özlem, 250 bin TL'lik büyük ödülün kazananı olarak haftayı tamamladı.
Zuhal Topal'ın sunumu ile Tv8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz programında bir hafta daha tamamlandı. 5 yarışmacının yarıştığı haftanın sonunda ise bir isim büyük ödülün sahibi oldu. Puan tablosuna göre en yüksek puanı alan kişi Özlem oldu.
Bu hafta rakiplerini ağırlayan yarışmacılardan bir tanesi büyük ödülün sahibi oldu. Bu hafta yarışanların isimleri:
Christina Hanım
Şenay Hanım
Caner Bey
Özlem Hanım
Adem Bey