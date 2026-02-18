Yeni dizi Delikanlı’nın kanalı belli oldu! Genç isimler ve usta oyuncular bir arada

Ekranların yeni dizisi olan Delikanlı, hangi kanalda yayınlanacağıyla ilgili merak edilirken ekran adresi belli oldu. Yeni sezonun en çok konuşulan yapımları arasında yer almaya hazırlanan Delikanlı, oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, Delikanlı dizisinin oyuncuları kimler? İşte detaylar…

YENİ DİZİ DELİKANLI’NIN KANALI BELLİ OLDU!

Yeni sezonda ekranlarda yer alacak olan Delikanlı dizisi, merakla takip edilen yapımlar arasında yer alıyor. Sezonun en çok merak edilen yapımlarından biri olan Delikanlı, ekran adresinin belli olmasıyla dikkatleri üzerine çekti.

Diziseverlerin heyecanla beklediği Delikanlı, yeni sezonda Show TV ekranlarında yayınlanacak. Yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği OGM Pictures imzalı Delikanlı dizisi başarılı ekibiyle şimdiden çok konuşulacak gibi görünüyor.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Show TV ekranlarında yayınlanmaya başlayacak olan Delikanlı, başarılı yönetmenler Zeynep Günay ve Recai Karagöz oturuyor. Konusuyla şimdiden merakla beklenen Delikanlı, sevdiği kızı kaybeden adamın intikam öyküsünü ekranlara taşıyacak.

Oyuncu kadrosuyla da oldukça dikkat çeken yapım, şimdiden merakla bekleniyor. Show TV ekranlarında izleyici ile buluşacak olan Delikanlı, gelecek haftalarda hangi gün de yayınlanacağıyla netleşmesi bekleniyor.

DELİKANLI DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Genç yıldızların bir araya geldiği Delikanlı dizisi, Show TV ekranlarında yayınlanırken, oyuncu kadrosu da merak edildi. Genç isimlerin bir arada olacağı Delikanlı dizisinde usta isimlerde yer alıyor.

Başrollerinde Mert Ramazan Demir, Melis Sezen ve Mina Demirtaş oynarken usta isim Salih Bademci, Zehra Barto da Delikanlı dizisinin kadrosunda yer alıyor. Senaryosunu Aybike Ertürk ve ekibi kaleme alırken, dizi heyecanla bekleniyor. Ekranların yeni dizisi reyting yarışında diziler ile yarışacak.

Kanal adresinin de belli olmasıyla diziseverlerin dikkatini çeken Delikanlı dizisi, aşkın bir anda intikam planına dönmesini izleyiciye aktaracak. Şimdiden hangi gün yayınlanacağı merak edilen dizi, çok konuşulan yapımlar arasında yer alacağı iddia ediliyor.