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İstanbul
James Bond serisinde yeni dönem başlıyor. Amazon MGM Studios, 40 yaşındaki İngiliz oyuncu Robert Pattinson'ın yeni 007 olacağını duyururken filmin yönetmenliğini Denis Villeneuve'ün üstleneceği açıklandı. Senaryoyu Steven Knight'ın kaleme alacağı yapımda Bond'un yanında yer alacak kadın oyuncunun kim olacağı ise merak konusu oldu. Henüz resmi bir oyuncu seçimi açıklanmazken Hollywood'dan pek çok yıldız, yeni Bond kızı rolü için aday gösteriliyor. Peki, yeni James Bond kızı kim olacak? İşte 2026 yılında gündeme gelen isimler…
Robert Pattinson'ın başrolünde yer alacağı yeni James Bond filminde Bond kızını canlandıracak oyuncu henüz açıklanmadı. Amazon MGM Studios tarafından kadın oyuncu kadrosuna ilişkin resmi bir duyuru yapılmadı.
Beyazperde'de yayımlanan değerlendirmede ise yeni Bond döneminde rol alması istenen 20 yıldız isim sıralandı. Listede Sydney Sweeney, Florence Pugh, Zendaya, Margot Robbie, Anya Taylor-Joy, Emily Blunt ve Sophie Turner gibi tanınmış oyuncular bulunuyor. Bu isimler şu an için resmi adaylar değil; yeni Bond filminde görülmesi arzulanan oyuncular olarak değerlendiriliyor.
Yeni James Bond döneminde 007'nin karşısında veya yanında görülmesi önerilen oyuncular arasında farklı kuşaklardan ve sinema türlerinden yıldızlar yer alıyor. İşte listede bulunan 20 isim:
Robert Pattinson'ın başrolünde yer alacağı yeni James Bond filminin yönetmen koltuğunda Denis Villeneuve oturacak. Arrival, Sicario ve Dune gibi yapımlarla tanınan yönetmen, 007 serisinin yeni dönemini şekillendirecek.
Filmin senaryosunu Steven Knight kaleme alırken yapımcılığını Amy Pascal ve David Heyman üstleniyor. Yeni filmde Bond kızını kimin canlandıracağına ilişkin resmi açıklamanın ise ilerleyen dönemde yapılması bekleniyor.
Amazon MGM Studios'un resmi açıklamasına göre Robert Pattinson, James Bond karakterini canlandıracak yeni oyuncu olarak duyuruldu. 40 yaşındaki İngiliz oyuncu, böylece 007 serisinin yeni döneminin başrolünü üstlenecek.