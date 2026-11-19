James Bond serisinde yeni dönem başlıyor. Amazon MGM Studios, 40 yaşındaki İngiliz oyuncu Robert Pattinson'ın yeni 007 olacağını duyururken filmin yönetmenliğini Denis Villeneuve'ün üstleneceği açıklandı. Senaryoyu Steven Knight'ın kaleme alacağı yapımda Bond'un yanında yer alacak kadın oyuncunun kim olacağı ise merak konusu oldu. Henüz resmi bir oyuncu seçimi açıklanmazken Hollywood'dan pek çok yıldız, yeni Bond kızı rolü için aday gösteriliyor. Peki, yeni James Bond kızı kim olacak? İşte 2026 yılında gündeme gelen isimler…

YENİ JAMES BOND KIZI KİM OLACAK?

Robert Pattinson'ın başrolünde yer alacağı yeni James Bond filminde Bond kızını canlandıracak oyuncu henüz açıklanmadı. Amazon MGM Studios tarafından kadın oyuncu kadrosuna ilişkin resmi bir duyuru yapılmadı.

Beyazperde'de yayımlanan değerlendirmede ise yeni Bond döneminde rol alması istenen 20 yıldız isim sıralandı. Listede Sydney Sweeney, Florence Pugh, Zendaya, Margot Robbie, Anya Taylor-Joy, Emily Blunt ve Sophie Turner gibi tanınmış oyuncular bulunuyor. Bu isimler şu an için resmi adaylar değil; yeni Bond filminde görülmesi arzulanan oyuncular olarak değerlendiriliyor.

YENİ JAMES BOND KIZI BELLİ OLDU MU?

Yeni James Bond döneminde 007'nin karşısında veya yanında görülmesi önerilen oyuncular arasında farklı kuşaklardan ve sinema türlerinden yıldızlar yer alıyor. İşte listede bulunan 20 isim:

Inde Navarrette: Superman & Lois ve 13 Reasons Why yapımlarıyla tanınan oyuncu. Gemma Chan: Crazy Rich Asians, Eternals ve The Creator filmlerinde rol aldı. Chase Infiniti: One Battle After Another filmindeki performansıyla dikkat çekti. Sydney Sweeney: Euphoria ve Christy yapımlarıyla tanınan oyuncu. Adria Arjona: Hit Man ve diğer aksiyon yapımlarındaki performansıyla öne çıkıyor. Florence Pugh: Black Widow ve Dune serisindeki rolleriyle tanınıyor. Hunter Schafer: Euphoria dizisiyle geniş kitlelere ulaştı. Anya Taylor-Joy: The Queen's Gambit ve Furiosa: A Mad Max Saga yapımlarında rol aldı. Marion Cotillard: Inception ve Müttefik filmleriyle tanınıyor. Margaret Qualley: Once Upon a Time in Hollywood ve The Substance yapımlarında yer aldı. Anna Sawai: Shōgun dizisindeki performansıyla öne çıktı. Sophie Turner: Game of Thrones dizisiyle tanındı. Lupita Nyong'o: 12 Yıllık Esaret filmiyle Oscar kazandı; Black Panther'da da rol aldı. Isabela Merced: Alien: Romulus ve Superman yapımlarında yer aldı. Margot Robbie: Barbie, The Wolf of Wall Street ve Focus filmleriyle tanınıyor. Emily Blunt: Sicario ve Edge of Tomorrow filmlerinde rol aldı. Phoebe Waller-Bridge: Fleabag dizisi ve Ölmek İçin Zaman Yok filminin senaryo çalışmasıyla biliniyor. Lily James: Cinderella ve Baby Driver filmlerinde rol aldı. Gugu Mbatha-Raw: Loki dizisi ve Surface yapımıyla tanınıyor. Zendaya: Euphoria, Dune ve Spider-Man serilerindeki rolleriyle öne çıkıyor.

YENİ JAMES BOND FİLMİ YÖNETMENİ KİM?

Robert Pattinson'ın başrolünde yer alacağı yeni James Bond filminin yönetmen koltuğunda Denis Villeneuve oturacak. Arrival, Sicario ve Dune gibi yapımlarla tanınan yönetmen, 007 serisinin yeni dönemini şekillendirecek.

Filmin senaryosunu Steven Knight kaleme alırken yapımcılığını Amy Pascal ve David Heyman üstleniyor. Yeni filmde Bond kızını kimin canlandıracağına ilişkin resmi açıklamanın ise ilerleyen dönemde yapılması bekleniyor.

ROBERT PATTINSON YENİ JAMES BOND OLDU

Amazon MGM Studios'un resmi açıklamasına göre Robert Pattinson, James Bond karakterini canlandıracak yeni oyuncu olarak duyuruldu. 40 yaşındaki İngiliz oyuncu, böylece 007 serisinin yeni döneminin başrolünü üstlenecek.