Medyapım imzasını taşıyan ve yönetmen koltuğunda ise Murat Öztürk'ün oturduğu Yeraltı dizisi'nde aksiyon dolu gelişmeler dur durak bilmiyor. Ceylan'ın Ali Haydar'a her şeyi itiraf etmesi, dizideki birçok dengeyi değiştirme hususunda etken bir rol alsa da; Haydar Ali'nin Ceylan'ın bu büyük itirafına rağmen Sultan ile birlikte olması bölüme damgasını vurur. Başrolünde Uraz Kaygılaroğlu, Deniz Can Aktaş, ve Devrim Özkan'ın oynadığı Yeraltı dizisi, 13 Mayıs (yarın akşam) yayınlanacak olan yeni bölümüyle yine en çok konuşulan bölümlerinden biri olacak. Peki Yeraltı dizisi 15. bölümde neler olacak? Yeraltı dizisi 15. bölüm 2. fragmanda neler var?

Özetle

HABERİN ÖZETİ Yeraltı 15. bölüm 2. fragman'da bomba sahne: Haydar Ali Bozo’yu ölümle tehdit ediyor! Yeraltı dizisinin 15. bölümünde Ceylan'ın itirafları, Haydar Ali'nin Sultan ile yakınlaşması ve Haydar Ali'nin Bozo'yu tehdit etmesi gibi gelişmeler yaşanacak. Ceylan'ın Kartal tarafından kaçırılması ve Haydar Ali tarafından kurtarılması. Ceylan'ın Haydar Ali'ye her şeyi sevdiği için yaptığını ve Bozo ile sırf bu yüzden evlendiğini itiraf etmesi. Haydar Ali'nin Ceylan'ın itirafına rağmen Sultan ile birlikte olması. Ceylan'ın, Haydar Ali'nin Sultan ile yakın olmasını hazmedemeyip tokat atması. Haydar Ali'nin Bozo'yu ölümle tehdit etmesi ve ailenin başına geçeceğini söylemesi.

İzleyicileri nefes kesen sahnelerin beklediği yeni bölümde; Kartal'ın Ceylan'ı kaçırması Haydar Ali'nin gelip Ceylan'ı kurtarmasıyla vuku bulacak.

Ceylan'ı ağzı bantlı, ellerini ise bağlı bir şekilde gören Haydar Ali, istihbarata dair birtakım sorular sorarak Ceylan'ı sıkıştıracak.

Haydar Ali'nin bu soruları üzerine patlak veren Ceylan ise tüm gerçekleri en sade haliyle anlatacak. Bunca zaman her şeye onu sevdiği için katlandığını hatta Bozo ile de sırf bu yüzden evlendiğini söyleyecek.

Duydukları karşısında gözleri dolan Haydar Ali'nin Ceylan'a vereceği tepki merakla beklenir iken yayınlanan 15. bölüm 2. fragmanda sanılanın aksine Haydar Ali'nin Sultan'a daha da yakınlaşması Ceylan'ın cephesinde işleri iyice çıkmaza sokacak.

Sultan'ın gözünde en güvenilir adamlardan biri olan Haydar Ali için artık hiçbir şüphe kalmamıştır. Sultan'ın Haydar Ali'ye yakınlık göstermesi ve beraber vakit geçirdiklerini öğrenen Ceylan ise büyük bir vurgun yer.

Ceylan, Haydar Ali'ye tüm bu anlatmalarına karşılık, üstelik aynı gün Sultan ile yakın olmasını hazmedemez ve sert bir tokat indirir.

Ceylan'a olan sevgisi kalbinin derinliklerinde süren Haydar Ali, Yılmaz'ı kızdırır. Yılmaz, 'Başlarım senin sevgine, bizim idealistliklerimiz var' diye Haydar Ali'ye öfke patlaması yaşar.

Yayınlanan fragmandaki son sahne ise izleyiciler arasında gerilimi zirveye çıkaracak bir kesit olur. Haydar Ali'nin Bozo'yu apaçık ölümle tehdit etmesi ve devamında ise ailenin başına geçecek olduğunu söylemesi büyük bir yankı uyandırır.

Yeni bölümde Haydar Ali tarafından Bozo'yu bekleyen tehditvari bu cümlenin Haydar Ali ile ilişkisindeki etkisi şimdiden merak uyandırdı.