Yeraltı 7 bölüm fragmanda Bozo ve Merdan gerilimi! Merdan ve Ferhat ölecek mi?

Yeraltı 7 bölüm fragmanı yayınlandı. Uraz Kaygılaroğlu, Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş’ın başrollerini paylaştığı Yeraltı dizisinin yeni bölüm fragmanı nefesleri kesti. Bozo’nun Merdan ve Ferhat ile hesaplaşmasında ihanet eden kim? Boza Merdan ve Ferhat’a ne ceza verecek? Bozo ihanet edeni affetmem derken, Ceylan ve Haydar Ali ikilisinin geçmişine dair bir şeyler mi biliyor? Yeraltı 7. Bölüm 2 fragman ne zaman yayınlanacak?

KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
07.03.2026
saat ikonu 23:29
|
GÜNCELLEME:
07.03.2026
saat ikonu 23:33

Yeraltı dizisinin merakla beklenen 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş’ın paylaştığı dizinin yeni bölüm tanıtımı gerilim dolu sahnelerle dikkat çekti. Fragmanda özellikle Bozo ile Merdan ve Ferhat arasındaki hesaplaşma merak uyandırdı. Bozo’nun ihanet eden kişiyi affetmeyeceğine dair sözleri yeni bölümde büyük bir çatışmanın yaşanacağının sinyalini verdi. Fragmanda Merdan ve Ferhat karakterlerinin akıbeti izleyiciler tarafından en çok sorulan konular arasında yer aldı. Peki, ? Yeraltı 7. Bölüm 2 fragman ne zaman yayınlanacak?

YERALTI 7 BÖLÜMDE BÜYÜK HESAPLAŞMA

Yeraltı 7 bölümde Merdan ve Ferhat’ın gizli sırrı ortaya çıktı. Bozo, amca çocuklarının arkasından çevirdiği işleri tek tek öğrendi. İhaneti asla kabul etmeyeceğini söyleyen Bozo, Merdan ve Ferhat için karar verecek.

Yeraltı 7 bölüm fragmanda Bozo ve Merdan gerilimi! Merdan ve Ferhat ölecek mi?

Bozo’nun “ Bu hayatta affetmeyeceğim tek şey ihanettir. Her şeyin her hatanın telafisi olur, ihanetin asla! “ sözleriyle Haydar Ali ve Ceylan arasındaki gizli geçmişi biliyor izlenimi verdi. Yeraltı dizisinin merakla beklenen 7. Bölümü şimdiden heyecan uyandırdı. Dizinin hayranları gelecek 2. Fragmanı merak etmeye başladı.

Yeraltı 7 bölüm fragmanda Bozo ve Merdan gerilimi! Merdan ve Ferhat ölecek mi?

YERALTI 7. BÖLÜM 2 FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Yeraltı dizisinin 7. Bölüm ilk fragmanı ekrana gelir gelmez, gözler ikinci fragmana çevrildi. Merdan ve Ferhat’a verilecek cezanın ne olacağını merak eden izleyiciler, Yeraltı 7. Bölüm 2. Fragman ne zaman yayınlanacak? sorularını sormaya başladı. Dizinin gelecek hafta yayınlanacak bölümüne dair detaylar ilerleyen günlerde ekrana gelecek.

Yeraltı 7 bölüm fragmanda Bozo ve Merdan gerilimi! Merdan ve Ferhat ölecek mi?

YERALTI 6. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Paşa’nın göğsüne isabet eden kurşun sadece bir bedeni değil, bütün aileyi hedef alır. Hastane koridorlarında umutla korku iç içeyken, Bozo’nun sergilediği soğuk ve sert tavır herkesi şaşkına çevirir. Ceylan bir yandan aileyi ayakta tutmaya çalışırken bir yandan da Sultan’ın hastane koridorlarında Haydar Ali’nin geçmişini kurcalaması, “eski sevgili” meselesini yeniden gündeme getirir ve görünmeyen bir gerilimin fitilini ateşler.

Yeraltı 7 bölüm fragmanda Bozo ve Merdan gerilimi! Merdan ve Ferhat ölecek mi?

Paşa’nın o gece kimlerin sözüyle harekete geçtiği sorusu büyüdükçe mahallede intikam ateşi hızla yayılır. Haydar Ali, Paşa’nın tek başına hareket etmediğini düşünerek gerçeğin izini sürmeye karar verir.

Yeraltı 7 bölüm fragmanda Bozo ve Merdan gerilimi! Merdan ve Ferhat ölecek mi?

Tuzla’daki bir evde patlayan silahlar ise olayın seyrini değiştirir. Ferhat Bozo’nun fevri kuzeni Derman’ın attığı adım, gerçeği örtmek yerine daha büyük bir hesaplaşmanın kapısını aralar. Yavuz’un onları suçüstü yakalaması, hesaplaşmayı doğrudan Bozo’nun önüne taşır. Bu kez savaş sadece sokakta değil, kalplerin içinde büyüyor. Ve Bozo’nun vereceği karar, kimin gerçekten düşman olduğunu ortaya çıkaracak.

#Medya
