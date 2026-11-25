Yeraltı dizisi, ikinci sezonunda hikayesine dahil ettiği yeni karakterlerle izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Medyapım imzalı dizinin oyuncu kadrosuna son olarak başarılı oyuncu Onur Akbay katıldı. Sıfır Bir ve İnci Taneleri gibi yapımlarla tanınan Akbay, Yeraltı dizisinde Behram karakteriyle ekranlara gelecek. Yeni karakterin hikayede nasıl bir rol üstleneceği merak edilirken Onur Akbay'ın hayatı ve oyunculuk kariyeri de araştırılmaya başlandı.

YERALTI BEHRAM KİM?

NOW TV'nin Yeraltı dizisinde Behram karakterine oyuncu Onur Akbay hayat verecek. İkinci sezonuyla ekrana gelen dizinin kadrosuna dahil olan Behram'ın hikayedeki rolü izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Onur Akbay, Yeraltı dizisinin yeni bölümlerinde Behram karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Dizinin suç ve yeraltı dünyası ekseninde ilerleyen hikayesine dahil olan karakterin gelişmeler üzerindeki etkisi yeni bölümlerde ortaya çıkacak.

YERALTI BEHRAM GERÇEK ADI NE?

Yeraltı dizisinde Behram karakterini canlandıran oyuncunun gerçek adı Onur Akbay'dır. Daha önce Sıfır Bir ve İnci Taneleri gibi yapımlarda rol alan oyuncu, farklı karakterlerle televizyon ve dijital platform izleyicisinin karşısına çıktı.

ONUR AKBAY KİMDİR?

Onur Akbay, Türk oyuncudur. Özellikle Sıfır Bir dizisinde canlandırdığı karakterle tanınan oyuncu, daha sonra farklı televizyon projelerinde de rol aldı. İnci Taneleri dizisinde de yer alan Akbay, Yeraltı dizisinin oyuncu kadrosuna Behram karakteriyle katıldı.

Oyuncunun yeni projedeki performansı ve canlandıracağı karakterin hikayeye nasıl dahil olacağı merakla bekleniyor.

ONUR AKBAY HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Onur Akbay, oyunculuk kariyeri boyunca farklı yapımlarda rol aldı. Oyuncunun yer aldığı yapımlar arasında şunlar bulunuyor:

Sıfır Bir

İnci Taneleri

Yeraltı

Onur Akbay, Yeraltı dizisindeki Behram karakteriyle kariyerine yeni bir projeyle devam ediyor.