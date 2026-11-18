Yeraltı dizisinin karakterleri ve oyuncu kadrosu izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Dizide Derman Hanoğlu karakterine hayat veren isim de merak edilen konular arasında yer alıyor. Derman karakterinin aile bağları ve dizideki konumu hakkında araştırmalar sürerken, oyuncunun kim olduğu da gündeme geliyor. Peki, Yeraltı dizisinde Derman kimdir, Derman Hanoğlu rolünü kim oynuyor?

YERALTI DERMAN KİM?

Yeraltı dizisinde Derman Hanoğlu karakterini oyuncu Sefa Zengin canlandırıyor. Dizinin karakterlerinden biri olan Derman, Bozkurt Hanoğlu ve Paşa Hanoğlu'nun kayınbiraderidir. Aile ilişkileriyle hikâyede yer alan karakter, izleyicilerin merak ettiği isimler arasında bulunuyor.

YERALTI DERMAN HANOĞLU'NU KİM CANLANDIRIYOR?

Yeraltı dizisinde Derman Hanoğlu karakterine Sefa Zengin hayat veriyor. Oyuncunun performansı ve karakterin hikâyedeki konumu, dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor.

SEFA ZENGİN KİMDİR?

Sefa Zengin, Yeraltı dizisinin oyuncu kadrosunda Derman Hanoğlu karakteriyle yer alıyor. Oyuncu, dizide canlandırdığı Derman karakteriyle izleyicilerin gündemine geliyor.

YERALTI DİZİSİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Yeraltı dizisi, farklı karakterleri ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Dizide Derman Hanoğlu karakterini Sefa Zengin canlandırırken, diğer oyuncular da hikâyedeki karakterleriyle ekranda yer alıyor. Dizinin güncel oyuncu kadrosuna NOW'ın resmi internet sitesindeki oyuncular bölümünden ulaşılabiliyor.