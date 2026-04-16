‘Yeraltı dizisi 12. bölüm fragmanları yayınlandı mı? Yeraltı yeni bölüm ne zaman?’ soruları izleyicilerin gündeminde. Dün akşam yeni bölümü yayınlanmayan dizinin son bölümünde, Paşa’nın yaşadığı büyük kayıp ve Bozo ile yüzleşmesi öne çıkan anlar arasındaydı. İşte yeni bölüm fragmanına dair merak edilenler.
YERALTI DİZİSİ 12. BÖLÜM FRAGMANLARI YAYINLANDI MI?
Yeraltı dizisinin bu hafta neden yayınlanmadığı izleyiciler arasında merak konusu oldu. NOW TV’nin yayın akışında yer almayan dizinin yeni bölüm tarihine ilişkin detaylar da netleşmeye başladı. Peki, Yeraltı’nın yeni bölümü ne zaman ekranlara gelecek?
Dizinin bu hafta yayınlanmaması dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmadı. Yeni bölümü bekleyen seyirciler, “Yeraltı neden yok?” ve “Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?” sorularına yanıt arıyor.
5 Nisan’da Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 1 öğretmen ile 8 öğrencinin hayatını kaybettiği saldırının ardından, televizyon kanallarının yeni bölüm yayınlarını erteleme kararı aldığı öğrenildi. Bu nedenle Yeraltı dizisi, bu akşam NOW TV ekranlarında tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıktı.
YERALTI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Yeraltı dizisinin yeni bölümünün ise önümüzdeki hafta Çarşamba günü, 22 Nisan’da her zamanki saatinde izleyiciyle buluşacağı belirtildi.
YERALTI 11. BÖLÜMDE NELER OLDU?
NOW ekranlarında yayınlanan Yeraltı dizisi, 8 Nisan 2026 Çarşamba akşamı izleyiciyle buluşan 11. bölümüyle dikkat çekici gelişmelere sahne oldu. Son bölümde Paşa’nın yaşadığı büyük kaybın ardından aldığı kararlar ve Bozo ile karşı karşıya geldiği anlar, hikâyenin seyrini belirleyen önemli kırılma noktaları arasında öne çıktı.
Sevdiği kadını kaybetmenin sarsıcı etkisiyle derin bir çıkmaza giren Paşa, yaşamla bağını koparma noktasına gelir. Bu süreçte Bozo’nun sert ve sarsıcı tavrı onu yeniden ayağa kaldırmayı hedeflerken, Ceylan’ın daha şefkatli ve anlayışlı yaklaşımı Paşa üzerinde farklı bir etkiye neden olur. İki zıt tutum arasında sıkışan Paşa, duygusal olarak daha kırılgan ve kararsız bir ruh hâline sürüklenir.
Öte yandan Avrupa’dan gelen gizemli isim Kartal’ın ortaya çıkışı, Yeraltı dünyasında dengeleri değiştirecek yeni bir sürecin kapısını aralar. Bu gelişme, yaklaşan büyük çatışmanın da habercisi olur.
Azize cephesinde ise savunma dönemi sona ererken, daha planlı ve agresif adımların atılacağı yeni bir döneme girilir. Kurulacak ittifaklar ve yapılacak hamlelerle birlikte Yeraltı’nda güç dengelerinin yeniden şekillenmesi beklenir.