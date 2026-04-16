Yeraltı dizisi 12. bölüm fragmanları yayınlandı mı? Yeraltı yeni bölüm ne zaman?

Sevdiği kadını kaybetmenin sarsıcı etkisiyle derin bir çıkmaza giren Paşa, yaşamla bağını koparma noktasına gelir. Bu süreçte Bozo’nun sert ve sarsıcı tavrı onu yeniden ayağa kaldırmayı hedeflerken, Ceylan’ın daha şefkatli ve anlayışlı yaklaşımı Paşa üzerinde farklı bir etkiye neden olur. İki zıt tutum arasında sıkışan Paşa, duygusal olarak daha kırılgan ve kararsız bir ruh hâline sürüklenir.