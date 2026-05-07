Çarşamba akşamlarının sevilerek takip edilen yapımlarından biri olan Yeraltı dizisi, 14. bölümüyle dün akşam ekranlara geldi. Bozo ve Haydar Ali’ye yönelik sözleri ve ikilinin arasında meydana gelen güç dengesinin sarsılması ekranlara geldi. Her sahnesiyle ekranlara damga vuran Yeraltı dizisi 14. bölümle nereden izleneceğiyle de merak edilerek araştırılmaya başlandı. Özellikle de yayınlanan son bölümde sonra Yeraltı 15. bölüm fragmanıyla merak edilerek araştırılmaya başlandı. Peki, Yeraltı dizisi 14. bölüm nereden izlenir? Yeraltı dizisi 15. bölüm fragman yayınlandı mı? sorularını sizin için araştırdık. İşte detaylar…

YERALTI DİZİSİ 14. BÖLÜM NEREDEN İZLENİR?

NOW TV’nin dikkat çeken yapımlarından biri olan Yeraltı dizisi, dün akşam 14. bölümüyle ekranlara geldi. Özellikle de Bozo ve Haydar Ali’nin arasındaki güç savaşı açık bir şekilde hissedilmeye başlandı. Bozo’nun tavırları, Haydar Ali’nin Yeraltı için yeterince güçlü olup olmadığı sorusu gündeme geldi.

Ancak bu sorular karşısında Haydar Ali, ilk kez çevresindekilere karşı net bir duruş sergilemeyi başardı. Ayrıca Ceylan’ın kurduğu yalan da çatırdamaya başladı. Melek’in Ceylan’ın telefonunda anladığı bir detay küçük bir şüphenin oluşmasına neden oldu. Bu şüpheyle birlikte sırrın ortaya çıkabileceğinin sinyali de ortaya çıktı.

Tüm bunlar olurken Kartal tarafından meydana gelecek yeni bir savaş boyut değiştirmeye başladı. Yeraltı’nda kurulacak olan yeni planlar dengeleri geri dönülmez biçimde değiştirmeye çalışır. Herkes yalnızca düşmanıyla değil, kendi tarafındaki gizli hesaplarla da mücadele etmek zorunda kalması izleyiciye aktarıldı.

Arama motorlarında ise en çok merak edilen Yeraltı’nın 14. bölümle nereden izleneceği oldu. Çarşamba akşamlarının sevilen yapımlarından biri olan Yeraltı dizisi, yeni bölümleriyle NOW TV’de yayınlanırken bölüm sonunda tekrar izlemek ya da kaçıranlar için NOW TV’de yeni bölümü veriliyor.

YERALTI DİZİSİ 15. BÖLÜM FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Çarşamba akşamlarının sevilen yapımları arasında yer alan Yeraltı, dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. 6 Mayıs 2026 Çarşamba günü ekranlara gelen Yeraltı, 14. bölümün yayınlanmasının ardından 15. bölümüyle de oldukça merak edilerek araştırılmaya başlandı. Arama motorlarında 15. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığı araştırılıyor.

Ancak Yeraltı dizisinin yeni bölümü olacak olan 15. bölüm fragmanı daha yayınlanmadı. 15. bölümde meydana gelecek olan Ceylan’ın yalanlarının ortaya çıkmaya başlamasıyla Haydar Ali ve Bozo arasındaki gerilim yükselecek. Kartal’ın da boş durmamasıyla ortam iyice gerilecek. Bozo ve Haydar Ali’nin işlerini bozmaya ve yeni kurduğu planlarla düzeni bozmaya çalışacak.

Yeraltı dizisi Çarşamba günleri NOW TV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Yeraltı dizisi son bölümüyle kanalın internet sitesinden izlenebiliyor. Dizinin tekrar bölümleri ise hafta sonu yayınlanmaktadır.