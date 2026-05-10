NOW kanalının iddialı projelerinden olan Yeraltı dizisi, ekrana verilen son bölümünde nefes kesen bir bölüm finali ile izleyicilerini merakta bıraktı. Başrolünde Uraz Kaygılaroğlu, Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş'ın oynadığı Yeraltı'nda heyecan dolu gelişmeler peş peşe verilir iken dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanı, dizinin sıkı takipçilerindeki heyecan duygusunu kabarttı. Her şeyin yavaş yavaş ortaya çıkmaya baladığı görülen 15. bölüm fragmanında Ceylan'ın Ali Haydar'a geçmişte olan biten her şeyi itiraf etmesi ve bu yaşananlara sadece onu korumak ve sevdiği için katlandığını söylemesiyle Ali haydar büyük bir sarsıntı yaşar. Peki Yeraltı dizisi 15. bölümde başka neler olacak? 13 Mayıs Çarşamba akşamı Yeraltı dizisi yeni bölüm gelişmeleri:

HABERİN ÖZETİ Yeraltı dizisi 15. bölüm fragman yayınlandı! Tüm ipler koptu: Ceylan, Ali Haydar'a her şeyi anlattı NOW kanalının Yeraltı dizisinin 15. bölüm fragmanında Ceylan'ın Ali Haydar'a geçmişteki sırlarını itiraf etmesi heyecanı artırdı. Ceylan, Ali Haydar'ı korumak ve sevdiği için geçmişte yaşananlara katlandığını itiraf etti. Ceylan, Yılmaz'ın teklifini kabul ederek Ali Haydar'ın hapisten çıktıktan sonra onunla kavuşacağına dair vaat aldığını söyledi. Ceylan, Bozo ile bu yüzden evlendiğini ve Ali Haydar'dan kendisini affetmesini istedi. Fragmanda, Ceylan'ı kaçıranların elinden kurtarmaya çalışan Ali Haydar'ın çabaları ve Bozo'nun Ceylan'ı bulamaması işlendi. Bozo'nun olası bir ihaneti ima eden sözleri yeni bölüme dair merakı artırdı.

Birbirinden iddialı oyuncu kadrosu ve aksiyon dolu sahneleriyle adından söz ettiren Yeraltı dizisi yayınlanan son bölümünden sonra dizinin sıkı takipçileri arama motorunda yeni bölüm fragmanına yönelik arayışları çoğaltmıştı.

Yeni bölüm fragmanının sosyal medyaya düşmesini dört gözle bekleyen izleyiciler, birkaç saat öncesinde dizinin resmi Instagram hesabında yayınlanan tanıtım videosuyla iyice sabırsızlandı. İşte Yeraltı dizisi önümüzdeki hafta yayınlanacak 15. bölüm gelişmeleri...

Ceylan'ın kaçırılmasıyla birlikte ortalığın ayağa kalktığı görülen fragmanda; Ali Haydar, Ceylan'ı adamların elinden kurtarmak için peşlerine düşer.

Ceylan'ı elleri ve kolları bağlı, ağzı bantlı bir şekilde bulan Ali Haydar, kimseye görünmeden tüm engelleri aşarak Ceylan'ın yanına ulaşır.

Ceylan, hayatını defalarca kez kurtaran Ali Haydar'a her şeyi anlatır. Yılmaz'ın vakti zamanında kendisine sunulan teklifi kabul etmesi karşılığında Ali Haydar'ı sağ salim 3 sene sonra hapisten çıkarak kavuşacağını vadetmesi üzerine anlaşmayı kabul ettiğini itiraf eden Ceylan, tüm bunları ona olan sevgisinden dolayı yaptığını açıklar.

Bozo ile de bu yüzden evlendiğini söyleyen Ceylan, Ali Haydar'a bu olanlardan sonra kendisini affetmesini ister.

Öte yandan Bozo ise, Ceylan'ı bulamamanın derdine düşmüş iken fragmanın bir kesitinde 'Kaleyi dışarıdan koruyalım dedik, darbeyi içerden yedik' cümlesi yeni bölüme dair heyecanı zirveye çıkarırken, Bozo'nun Ali Haydar ile Ceylan'ı öğrenip öğrenmediği izleyiciler arasında merak duygusunu iyiden iyiye tetikledi.