Medya
Avatar
Editor
 | Ebrar Oral

Yeraltı dizisi son bölümde ne oldu, Bozo gerçekleri öğrendi mi? Yeraltı dizisi 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Çarşamba günlerinin en çok izlenen dizilerinden olan Yeraltı dizisi, yayınlanan son bölümüyle izleyenlerin nefesini kesti. Bölüm sonunda Ceylan ve Haydar Ali'nin geçmişini öğrenmesine oldukça yaklaşan Bozo, gerçekleri tam olarak ne zaman öğrenecek? Yeraltı dizisi son bölümde neler oldu? Yeraltı dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.03.2026
saat ikonu 01:09
|
GÜNCELLEME:
26.03.2026
saat ikonu 01:15

NOW kanalının en sevilen projeleri arasında olan , aksiyon ve gerilim dolu sahneleriyle izleyenleri ekran başına bağlıyor. Çarşamba günleri, Eşref Rüya'nın tahtını sollamaya aday olan Yeraltı dizisi, özellikle de bu akşamki yayınlanan bomba bölümüyle izleyicilere gerilim dolu anlar yaşattı. Heyecan dolu gelişmelerin ardı sıra verildiği Yeraltı dizisi yeni bölümün son sahnesinde Ali Haydar'ın Ceylan'ı korumak için önüne atlaması ve Bozo'nun da bunu görüp delirerek Ali Haydar'dan hesap sorması izleyenlerin heyecanını ikiye katladı. Dizinin bitmesi sonucunda gözlerini Yeraltı dizisi 10. bölüm fragmanına diken izleyiciler arama motorunda fenomen dizinin yeni bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını araştırmaya başladı. Peki Yeraltı dizisi 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeraltı dizisi son bölümde neler oldu? Yeraltı dizisi 9. bölüm özeti gelişmeleri:

YERALTI DİZİSİ 9. BÖLÜMDE NELER OLDU? YERALTI DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ:

Bozo'nun 'Ömrüm' diye haykırarak aşkını herkese ilan ettiği Ceylan, Bozo'nun Paşa'ya olan tavırlarından duyduğu rahatsızlıktan dolayı evi terk eder.

Ceylan’ın bu hareketi Bozo için çok büyük bir kırılma anı olsa da döneceğinden emindir. Paşa'nın kafasında kurduğu stratejik plana göre; Ali Haydar ve Melek, onlarla beraber aynı çatı altında kalırlarsa bu durum Çiğdemleri rahatsız edecek ve çok sık bir şekilde gelemeyeceklerdi.

Pınar'ı seven ve Çiğdem meselesine de abisi yüzünden bulaşmak zorunda kalan Paşa, bu sefer çareyi Bozo'da değil Ali Haydar da arar. Paşa, Haydar Ali'ye yalvarır ve onları köşke yerleşmelerine ikna eder.

Ancak, bu bölümde Paşa'yı esas girdap içine sokan Çiğdem değil, sevdiği Pınardır. Pınar'dan aldığı sürpriz hamilelik haberi Paşa'yı işin içinden çıkılamaz bir duruma sokararak mantığıyla kalbi arasında iyice sıkışıp kalmıştır.

Sultan ve Haydar Ali arasında ilk kez duygusal bir yakınlaşma olur. Bu durumu gören Ceylan'ın morali iyiden iyiye hepten bozulur. Artık aynı çatı altında, üç kişinin duyguları birbirine dolanmıştır.

Azize dizinin gidişatında sahneden çekilmiş gibi görünse de oyunun dışında olmayıp çok sürpriz bir hamlenin peşindedir.

Dizinin bölüm sonu sahnesi ise dizinin en can alıcı yeriydi. Bir grup silahlı adamlar Bozo ile Ceylan'ın mekandan çıkarken kurşun yağmuruna tutacak iken Efraim'in Bozo'nun önüne; Haydar Ali'nin de Ceylan'ı korumak için önüne atlaması Bozo'da tüm taşları yerinden oynattı.

'Ömrüm' diye hitap ettiği karısı Ceylan'ı çok seven ve kıskanan Bozo, Haydar Ali'nin bu korumacı yaklaşımını bir türlü hazmedemez. 'Efraim beni sevdiği için önüme atladı, sen neden karımın önüne atlıyosun' diye öfke kontrolünü kaybeden Bozo ile Haydar Ali arasında yaşanacaklar izleyiciler arasında heyecan ve merak duygusunu zirveye çıkardı!

Bakalım Yeraltı dizisi yeni bölümde Bozo, Haydar Ali'ye bu şekilde yaklaştığı için pişman mı olacak yoksa saklanan sırların gün yüzüne çıkmasına olanak mı sağlayacak?

YERALTI DİZİSİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? YERALTI DİZİSİ 10. BÖLÜM FRAGMANI!

Geniş bir izleyici kitlesi bulunan Yeraltı dizisinde, gözler son bölümün yayınlanmasıyla birlikte fenomen dizinin yeni bölüm fragmanını aradı.

Dizinin sıkı izleyicileri, yeni bölüm fragmanı için reklamlara rağmen dizinin bitimini beklese de televizyon ekranlarında dizinin gelecek haftaki bölüm fragmanı yayınlanmadı.

