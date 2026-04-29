Yeraltı dizisi yeni bölümde şok ayrılık! Yeraltı 13. bölümde hangi oyuncu diziye veda edecek?

NOW ekranlarının başarılı dizisi Yeraltı, her çarşamba akşamı aynı saatte sevenleri karşısına çıkmaya devam ediyor. Başrolünde Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu'nun rol aldığı Yeraltı dizisi yayınlanan heyecan dolu bölümleriyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Geçtiğimiz haftalarda yaşanan acılı okul saldırısı nedeniyle tıpkı diğer suç ve aksiyon temalı dizilerde olduğu gibi Yeraltı dizisi de senaryosunda gerekli çeki düzeni yapmış ve silahlı sahneleri fragman ve bölümlerden kaldırmıştı. Gençlere ve özellikle de çocuklara kötü örnek olmaması amacıyla ekstra hassasiyet gösterilmeye başlanan dizi senaryolarında; Yeraltı dizisi de senaryoda işlenen konularda son derece hassasiyetle ilerlerken dizinin bu akşamki yayınlanacak bölümündeki patlama sahnesi dizide beklenmedik bir ayrılık haberini de beraberinde getirecek.

Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Yeraltı, bu akşam 13. bölümüyle NOW ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Geçtiğimiz haftaki yayınlanan bölümde Ceylan ve Sultan arasında çıkan yüzük krizi bölüme damgasını vururken bu durum dolaylı yoldan Haydar Ali'yi de etkilemişti.

Ceylan'ın bu hamlesi istemeden de ola Haydar Ali ile Sultan birbirine daha da yakınlaştırmış ve aralarında sürpriz bir samimiyet oldu.

Dengelerin her an yeniden değiştiği Yeraltı dizisinde bu akşam ki ekrana gelecek bölümde ise yaşanacak bir patlama sahnesi; oyuncu ekibinden bir ismin azalmasına neden olacak. Peki Yeraltı dizisi yeni bölümde hangi oyuncu ekranlara veda edecek?

Gazateci Birsen Altuntaş'ın yayınladığı haberlere göre; bu akşam 13. bölümü yayınlanacak olan Yeraltı dizisindeki patlamada bir erkek oyuncu Yeraltı'nın aksiyon dolu hikayesinden ayrılacak.

Şiddet sahneleri şunalık yok denecek kadar azaltılan Yeraltı dizisinde bu akşam izleyiciler yine bol tansiyonlu bir bölümle ekrana kilitlenecek.

Medyapım imzasını taşıyan Yeraltı dizisinde meydana gelecek olan ayrılığa dair bilinen en temel spoiler ise; diziden erkek bir oyuncunun ekranlara veda edeceğidir.

Yeraltı dizisinin en önemli kilit karakterlerinden olan Bozo'nun bütün aile fertlerini çiftlikte bir araya getirerek plan yapması, hikayede beklenmeyen bir ayrılığı da beraberinde getirecektir.

Kartal karakterinin kurduğu düzenekte yaşanan patlamada Haydar Ali'nin geçireceği şok izleyicileri de ekran başında nefes aldırmayacak bir hale sokacak iken fragmanda Melek'in bu patlamada ağır yara alması dizideki gerilim dozunu arttıracak.