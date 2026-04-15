Yeraltı dizisinde Ceylan'ın istihbarattan çıkma şoku herkesi şaşkına çevirecek! Yeraltı'nın Ceylan'ı İstihbarat üyesi mi?

Yeraltı dizisinde Ceylan karakteriyle ekrana gelen Devrim Özkan’ın başrollerden biri olduğu dizi; yetenekli oyuncu kadrosu ve izleyiciyi saran senaryosuyla tüm ilgileri üzerinde toplamaya devam ediyor. Başrolünde Devrim Özkan, Uraz Kaygılaroğlu ve Deniz Can Aktaş’ın buluştuğu Yeraltı; aksiyon dolu bölümleri ve heyecan verici gelişmeleriyle her hafta izleyicilerini ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Senaryosu Berna Aruz’un kaleminden çıkan, yönetmen koltuğunda ise Murat Öztürk’ün oturduğu Yeraltı dizisi, izleyicilerini şaşırtacak gizemli gelişmeleriyle her hafta Çarşamba günlerinin en çok izlenen dizilerinden oluyor. Peki Yeraltı’nda neler oluyor? Yeraltı dizisinde Ceylan kim çıkıyor? Yeraltı dizisinin en öncü karakterlerinden olan Ceylan’ın istihbarattan çıkacağı doğru mu?
YERALTI DİZİSİ CEYLAN İSTİHBARATTAN MI ÇIKIYOR?
Now kanalının kısa sürede dikkat çeken en iddialı yapımlarından olan Yeraltı dizisi, sürpriz gelişmeleri ve merak uyandıran sahneleriyle dizi gündeminin en çok konuşulan dizilerinden biri olarak karşımıza çıkıyor.
Dikkat çeken bir güzelliğe sahip olmasının yanı sıra oyunculuk performanslarıyla da konuşulan Özkan’ın üstlendiği Ceylan’ın dizindeki kilit karakterlerinden biri olması izleyiciler arasındaki ilgileri üzerinde topluyor.
YERALTI DİZİSİ 1.BÖLÜMDE SPOİLER VERİLMİŞTİ…
Ocak ayının sonunda ilk bölümü yayınlanmaya başlayan Yeraltı dizisinde izleyicilerin daha önceden fark ettiği bir detay, dizinin yeni bölümüne sahne oluyor.
Dizinin ekrana verilen ilk bölümünde; Ali Haydar ile ilişkisi olan Ceylan’ın çıkan bir silahlı çatışma sırasında silahı çok profosyonel bir şekilde kullanması dikkat çekmişti.
Ali Haydar’ı korumak için silahlı adamları alnının tam ortasından vuran Ceylan’ın bu hamlesi izleyiciler arasında şaşkınlığa yol açmıştı.
Amatör birinin silahı bu denli iyi kullanması Ceylan karakterinin istihbarat ekibi üyesi olduğunu düşündürdü.
Ali Haydar’ın Ceylan’la çıktığı akşam yemeğindeki çatışma sahnesi, dizinin sürükleyici hikayesinin başlangıcı olur iken; Ceylan’ın şuanki yayınlanan bölümlerinde herkesten gizlediği bir yönünün çıkacak olması dizinin ilk bölümlerinde verilen spoileri anlamayan izleyiciler üzerinde şok etkisi oluşturacak bir iz bırakacak.
YERALTI DİZİSİNİN YILMAZ’ININ KONUŞMASINDA DİKKAT ÇEKEN BİR DETAY DAHA…
Fenomen dizideki Yılmaz karakterinin Ali Haydar’a kurduğu bir cümlede ‘İçeride bir adamımız var zaten’ demesi Ceylan’ın istihbaratçı olduğunu kanıtlar yönde olmuştu.
YERALTI DİZİSİNDE ŞOK EDEN FRAGMAN! CEYLAN, YILMAZ VE ASLI’YLA BULUŞUYOR
15 nisan Çarşamba akşamı yayınlanacak olan Yeraltı dizisi yeni bölüm fragmanında Ceylan’ın Aslı ve Yılmaz ile karşı karşıya gelmesi dizinin yeni bölümüne damgasını vuruyor.
Ceylan’ın gerçek yüzünün ortaya çıkmaya başladığı bu bölümlerde Ceylan’ın istihbarattan çıkacağı gerçeği izleyenler üzerinde nasıl bir etki bırakacağı merakla bekleniyor.
Yeraltı dizisi bu akşam saat 20.00'da Now ekranlarında sevenleriyle buluşacak.