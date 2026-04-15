Yeraltı dizisinde Kartal kimdir? Yeraltı dizisinde Kartal'ın hikayesi ne?

Uraz Kaygılaroğlu, Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş'ın başrolde olduğu Yeraltı dizisi yeni güçlü karakterleriyle dizinin heyecan dolu işleyişine yeni bir soluk katıyor. Yeraltı dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olan Cemal Hünal'ın ekrana taşıdığı Kartal karakteri izleyiciler arasında merak uyandırıyor. Peki Yeraltı dizisinde Kartal kimdir? Kartal'ın Yeraltı dizisindeki olayı ne?

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.04.2026
saat ikonu 17:49
|
GÜNCELLEME:
15.04.2026
saat ikonu 17:49

NOW ekranlarının en iddialı dizilerinden olan ve izleyicileri ekran başına kilitleyen , özellikle de bu akşam ki yayınlanacak bölümüyle nefesleri kesmeye geliyor! Yeraltı dizisinin yayınlanan fragmanında; izleyen herkesin şok olacağı bir detay, yeni bölüme damgasını vurarak dizinin en çok konuşulan sahnelerinden olacak. Birbirinden iddialı oyuncu kadrosu ve heyecan dolu gelişmeleriyle kendini izlettiren Yeraltı dizisinde karanlık güçlerin tehlikeli adamı Kartal'ın da hikayeye dahil olması izleyenler arasında gerilim dozajını tepeye çıkaracak. Yeraltı dizisinde güç dengelerini kökünden sarsan bir karakter olarak ekrana gelen Kartal'ın dizinin hikayesinde tüm dengeleri alt üst edebilecek sarsıcı bir etki göstereceği şimdiden kendini belli ediyor. Peki Yeraltı dizisinde Kartal karakterinin özellikleri neler? Yeraltı'nın Kartal'ının hikayesi ne?

YERALTI DİZİSİNDE KARTAL KİMDİR, HİKAYESİ NE?

Dizinin en önemli kilit karakterinden olan Bozo Hanoğlu'nu bitirmeye gelen Kartal, gizemli yapısı ve katı görünümüyle dizinin en merak uyandıran karakterlerinden biri olarak karşımıza geliyor.

Geçmişte yaşadıklarının etkisiyle şekillenen Kartal karakteri, yer aldığı ortamdaki güçlü ve etkili duruşuyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Dizinin geçtiğimiz haftaki yayınlanan bölümünden itibaren ekranlarda yerini almaya başlayan Kartal karakterinin ortaya çıkış hikayesini ve geçmişine yönelik ayrıntıları izleyiciler büyük bir dikkatle takip ediyor.

YERALTI DİZİSİNDE KARTAL'I KİM OYNUYOR? YERALTI DİZİSİNİN KARTAL'I CEMAL HÜNAL KISACA KİMDİR?

Yeraltı dizisinin Kartal'ı Cemal Hünal, 2 Ekim 1976 tarihinde İstanbul Maçka Teşvikiye’de dünyaya gelmiştir.

Saint Benoit Fransız Lisesi‘nde iki yıl okuduktan sonra başına gelen birtakım disiplin problemleri nedeniyle 1993 yılında İskoçya’daki Gordonstoun International Summer School’da okumaya başladı.

Santa Monica Collage’da ve London Film School’da oyunculuk eğitimi alan Hünal, eğitim sonrasında ABD'de kısa filmlerde rol almıştır.

2007 yılında “Ulak” filmi ile giriş yaptığı sinema kariyerinde, 2008 yılında çekilen “Issız Adam” filmiyle tanındı.

Nişantaşı’nda bir İtalyan restoranı ve İstanbul Adalarda Sedef Adasında bir beach club tarzında işletmesinin olduğu bilinmektedir.

YERALTI DİZİSİNİN YENİ OYUNCUSU CEMAL HÜNAL'IN ROL ALDIĞI YAPIMLAR:

Proje AdıYılRol
Asi2007-2009Kerim
Kış Masalı2009Ali Murat
Adanalı2010Alex
Seni Bana Yazmışlar2011Yalçın
Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam2012Murat
Osmanlı Tokadı2013Moğol
Tatar Ramazan (dizi)2013Rüstem Sinan
Paramparça2014Alper
Kırmızı2015Umut
Günce2013Cengiz
Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda2013Mert
Kaos Örümcek Ağı2012Mansur
Ayaz2012Şahin
Romantik Komedi2009 - 2010Mert
Peşpeşe2010Bora
Issız Adam : Çağan Irmak2008Alper
Ulak : Çağan Irmak2007Ulak İbrahim
