Yeraltı dizisinde Volkan, Ali Haydar'a ne yapacak? Yeraltı dizisi 12. bölümde ortalık karışacak

NOW ekranlarının iddialı yapımlarından olan ve her çarşamba büyük bir ilgi ile takip edilen Yeraltı dizisi bu hafta da izleyenlerin ekran başından kaldıramadı. Başrollerinde Devrim Özkan, Uraz Kaygılaroğlu ve Deniz Can Aktaş'ın rol aldığı Yeraltı dizisi yayınlanan 11. bölümüyle birlikte geceye damga vurdu! Yepyeni, heyecan dolu gelişmelerin birbirini takip ettiği Yeraltı dizisi son bölüm biter bitmez, izleyiciler kendilerini ellerinde telefonda arama motorunda buldu. Yeraltı dizisinin sıkı takipçileri, sevilen dizinin yeni bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını araştırmaya başladı. Peki Yeraltı dizisi yeni bölümde Volkan'ın Ali Haydar için kurduğu plan ne oldu? Gönlü Sultan'da olan Volkan, Ali Haydar'ı öldürebilecek mi? İşte Yeraltı dizisinin en heyecanlı gelişmelerinden olan o sahneye dair bilgiler...

Özetle

YERALTI DİZİSİNDE VOLKAN, ALİ HAYDAR İÇİN NE PLANLADI? ALİ HAYDAR ÖLECEK Mİ?

Yeraltı dizisinin geçtiğimiz haftaki yayınlanan bölümünde; Sultan ile Volkan'ın geçmişinin açığa çıkması, diziye dair merakları iyice arttırmaktadır. Geldiği günden bu yana dilinde sürekli Sultan'ı anan Volkan'ın Sultan üzerindeki ilgisi, Ali Haydar'ın da dikkatini çekmektedir.

Bozo gibi güçlü bir adama bulaşmak istemeyen ancak, Ali Haydar'ın ailenin içerisine bir anda girip herkes tarafından 'en güvenilir adam' olmasını da hazmedemeyen Volkan, Ali Haydar'ı ortadan kaldırmanın yollarını arayacaktır.

Volkan, eğer Bozonun bilgisi içerisinde Ali Haydar'ı öldürürse; Bozo'nun en kıymetlisi olan Sultan'ın üzülmesine dayanamayıp kendi canı tehlikeye gireceği için tüm bunları Bozo'dan gizli bir şekilde yapacaktır.

Bakalım, Volkan Bozo'ya duyurmadan Ali Haydar'ın yok olmasını sağlayabilecek mi? Fenomen dizinin gelecek haftaki bölümlerinde Volkan'ın bu planı daha net bir şekilde ortaya çıkacak ve hikayenin seyrinde önemli değişimler görülecektir.

YERALTI DİZİSİ 12. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yeraltı dizisinin 12. bölüm fragmanı henüz resmi kanallar aracılığıyla internete düşmedi. Dizinin gelecek haftaki bölüm fragmanın, yarın akşam saatlerinde yayına düşmesi bekleniyor.

Yeraltı dizisi her Çarşamba akşamı saat 20.00'da sevenleri karşısına çıkıyor.