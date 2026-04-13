Başrolünde Uraz Kaygılaroğlu, Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş'ın rol aldığı Yeraltı dizisi, yayınlandığı ilk günden bu yana izleyiciler arasında büyük bir ilgi takip edilmeye devam ediyor. Gizem ve aksiyon dolu senaryosuyla her hafta izleyenleri ekran başına toplamayı başaran Yeraltı dizisi son bölümde; Ali Haydar'ın Sultan ile yakınlaşması ve ona bir şans vermesi Ceylan'ın zoruna gider. Ali Haydar'ı ilk günkü gibi kendi içinde sevmeye devam eden Ceylan, onu Sultan ile beraber görmeye dayanamaz iken; yaptığı bir hamle Sultan'ın gözünde Ceylan ile Ali Haydar'ın geçmiş ilişkisinin ortaya çıkma riskini beraberinde getirir. Peki Yeraltı dizisi yeni bölümde neler olacak? Yeraltı dizisi 12. bölüm fragmanı yayında mı? Yeraltı dizisi 12. bölümde meydana gelecek gelişmeler özeti:

HABERİN ÖZETİ Yeraltı dizisinin 12. bölüm fragmanı yayınlandı! Sultan, Ceylan'ı sıkıştırıyor: Bu yüzüğün sende ne işi var Ceylan? Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş'ın yer aldığı 'Yeraltı' dizisinin 12. bölümünde Ceylan'ın Sultan'ın yüzüğünü Ali Haydar'ın odasında bulmasıyla gerilim artıyor. Ali Haydar'ın Sultan ile yakınlaşması Ceylan'ı rahatsız eder. Ceylan, Sultan'ın Ali Haydar'ın odasında bulduğu yüzüğün kaynağını sorgular. Diziye yeni katılan Cengiz karakterinin hikayeye gizem katacağı belirtiliyor. 'Yeraltı' dizisi her çarşamba saat 20.00'da NOW ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. 12. bölümün 15 Nisan Çarşamba akşamı yayınlanması bekleniyor.

YERALTI DİZİSİ 12. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

NOW kanalının iddialı projelerinden olan Yeraltı dizisi, yetenek dolu oyuncu kadrosuyla kendini izlettiriyor. Reyting istatistiklerine bakıldığında ön sıralarda gelen Yeraltı dizisi, nefes kesen heyecanlı olaylarıyla izleyicileri kendine tutsak ediyor.

Çarşamba akşamlarının favori dizileri arasında gelen Yeraltı'nın bölüm sonunun gelmesiyle birlikte izleyiciler, yeni bölüm fragmanı için arama motoruna koşuyor. Peki Yeraltı dizisinin 12. bölüm fragmanı yayına düştü mü?

YERALTI DİZİSİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ceylan'ın Ali Haydar'ın odasına girip Sultana taktığı yüzüğü alması; dizinin yeni bölümünü bekleyen en gerilimli sahnelerden biri olarak karşımıza çıkıyor.

Ali Haydar'ın Sultan'a aşık olma ihtimalini düşündükçe kıskançlıktan deliren Ceylan, Ali Haydar'a 2 günlük tanıdığın kıza aşık mı oldun diyerek hesap sorar.

Öte yandan fragmanda beliren yeni karakter Cengiz'in gelmesi; oyuncunun hikayeye katacağı derinliği ve gizemi gözler önüne seriyor. Sultan'ın Ceylan'ın odasındaki çekmecede kendi yüzüğünü bulmasıyla Ceylan'a hesap sormaya kalkan Sultan; yüzüğün çekmecesinde ne aradığını sorarak imalı bir yaklaşım sergiler.

Ceylan'ın bu soru karşısında Sultan'a nasıl bir cevap vereceği ise izleyiciler arasında merakla bekleniyor.

YERALTI DİZİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Çarşamba günlerinin izlenme rekorları kıran dizisi olup Eşref Rüya'nın tek rakibi olan Yeraltı; aksiyon dolu bölümleriyle izleyicileri her çarşamba saat 20.00'da TV karşısına getiriyor.

Heyecan dolu gelişmeleriyle izleyenlerin yakından takip ettiği Yeraltı dizisi, yenib ölümüyle her çarşamba NOW ekranlarında yerini alıyor.

Yeraltı dizisi 12. yeni bölümünün 15 Nisan Çarşamba akşamı NOW ekranlarında sevenleriyle birlikte olması bekleniyor.